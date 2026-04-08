FBI: Amerikanci su izgubili milijarde dolara zbog kripto prijevara

Prema uredu, veliki broj maloljetnika u dobi od 17 godina i mlađih bio je uključen u pritužbe vezane uz kripto ili kripto bankomate

Američki Federalni istražni ured (FBI) izvijestio je da su se gubici Amerikanaca od prijevara povezanih s kriptovalutama povećali na više od 11 milijarde dolara u 2025. godini.

U svom godišnjem izvješću o pritužbama na internetski kriminal objavljenom u ponedjeljak, FBI je naveo da su prijevare povezane s kriptovalutama i umjetnom inteligencijom bile ‘među najskupljima’ za Amerikance u 2025. godini, sa 181.565 pritužbi u ukupnom iznosu većem od 11 milijardi dolara. Prema podacima ureda, u 2025. godini primili su više od milijun pritužbi u kojima se prijavljuje gubitak od oko 21 milijuna dolara zbog kriminala omogućenog kibernetičkim sustavom.

FBI-jev centar za pritužbe na internetski kriminal izvijestio je da su investicijske prijevare rezultirale najvećim postotkom žrtava koje prijavljuju gubitke u kriptovalutama u usporedbi s gotovinom, debitnim karticama, poklon karticama i drugim sredstvima razmjene. Osim toga, oko 10 posto od 13.168 pritužbi koje uključuju kibernetički kriminal usmjeren na maloljetnike u dobi od 17 godina i mlađe odnosilo se na kriptovalute ili kripto bankomate, što je rezultiralo gubicima većim od pet milijuna dolara.

Pritužbe koje je FBI primio bile su unatoč naporima ureda da identificira i obavijesti ljude koji postaju žrtve prijevare u ulaganjima u kriptovalute putem svoje operacije Level Up u 2024. Globalno, platforma za analitiku blockchaina Chainalysis izvijestila je u ožujku da su ilegalne adrese primile 154 milijarde dolara u 2025., dijelom potaknuto izbjegavanjem sankcija.

Prema izvješću FBI-a, bilo je 32.424 pritužbi vezanih uz lažno predstavljanje vladinih dužnosnika, što je rezultiralo gubitkom od oko 800 milijuna dolara. Međutim, u izvješću se ne spominje da su dužnosnici ureda izdali obavijest u ožujku u kojoj upozoravaju Amerikance da token na tron blockchainu lažno predstavlja FBI s ciljem dobivanja osobnih podataka.

Korisnici trona prijavili su da su primili token s logotipom FBI-a u kojem se tvrdilo da je njihov novčanik ‘pod istragom’. Korisnici su zatim zamoljeni da unesu osobne podatke pod krinkom FBI-jeve provjere protiv pranja novca kako bi izbjegli zamrzavanje svojih računa.