Forest Energy završio u predstečaju nakon pada prihoda za 76 posto

Tvrtku su pritisnuli bankovni dugovi, spor s Energanom Benkovac i založna prava, a sada slijedi plan restrukturiranja

Jastrebarska tvrtka Forest Energy d.o.o., koja je još 2022. godine ostvarivala 11,6 milijuna eura prihoda, završila je u predstečaju. Poslovanje društva u samo je tri godine doživjelo strmoglav pad: prihodi su s 11,6 milijuna pali na 4,6 milijuna u 2024., da bi 2025. potonuli na svega 2,8 milijuna eura, uz zabilježeni neto gubitak od gotovo 953 tisuće eura.