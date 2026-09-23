Što i kako

Upravljanje konfliktima: Najskuplje je pustiti da prerastu u spor

23. rujna 2026.
Upravljanje konfliktima
foto Shutterstock
Lider
Lider
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Konflikt nije problem sam po sebi. Problem nastaje kada ga ignoriramo, prepustimo drugima i dopustimo da uništi odnose, vrijeme i posao

piše dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokoga trgovačkog suda RH

 

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#Srđan Šimac#Upravljanje Konfliktima#Poslovni Odnosi#Komunikacijske Vještine#Medijacija#Sudski Sporovi
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