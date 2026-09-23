Što i kako
Upravljanje konfliktima: Najskuplje je pustiti da prerastu u spor
23. rujna 2026.
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Konflikt nije problem sam po sebi. Problem nastaje kada ga ignoriramo, prepustimo drugima i dopustimo da uništi odnose, vrijeme i posao
piše dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokoga trgovačkog suda RH
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