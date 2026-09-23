Darko Ostoja dobio zeleno svjetlo za veliku vjetroelektranu u Dalmaciji

Fortiter Projekt planira 30 MW vjetra i 11,5 MW solara, a iza projekta uz Ostoju stoje Joško Marić i iskusni developeri iz VE Ogorje.

Zagrebački Fortiter Projekt dobio je zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša za gradnju kombiniranog energetskog parka (41,5 MW) u dalmatinskom zaleđu. Projekt okuplja zvučna imena: uz poznatog poduzetnika iz ere kuponske privatizacije Darka Ostoju, u vlasničkom krugu su i developeri koji iza sebe već imaju realizaciju velike hrvatske vjetroelektrane.

Sam zahvat obuhvaća vjetroelektranu snage do 30 megavata te sunčanu elektranu snage do 11,5 megavata. Ministarstvo je u nacrtu rješenja zaključilo da je projekt prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu, uz uvjet primjene propisanih mjera zaštite i kontinuiranog praćenja stanja na terenu.

Nositelj investicije, tvrtka Fortiter Projekt, formalno je u vlasništvu Ante Dropuljića, Igora Noršića i društva SN Pectinatus, dok dužnost predsjednika uprave obnaša Joško Marić. Uz Marića, suvlasnici SN Pectinatusa su Maša Dolički i Darko Ostoja, koji su u vlasničku strukturu ušli prije dvije godine. Time je učvršćeno dugogodišnje partnerstvo Marića i Ostoje, proizišlo još iz doba upravljanja nekadašnjim SN Holdingom.