Nutris Farm u predstečaju nakon pada prihoda s 8,7 milijuna eura

Trgovački sud u Bjelovaru prošlog je tjedna otvorio predstečajni postupak nad Sedlićevom tvrtkom zbog prijeteće nesposobnosti za neplaćanje

Trgovački sud u Bjelovaru otvorio je prošli tjedan predstečajni postupak nad tvrtkom Nutris Farm Zvonimira Sedlića nakon što je tvrtka zabilježila blokadu računa i prijavila prijeteću nesposobnost za plaćanje.

Postupak je pokrenut na prijedlog dužnika, a rješenjem sutkinje Zlate Bašek Skrba od 17. lipnja 2026. utvrđeno je da Nutris Farm ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 61.910,87 eura. Za povjerenicu u ovom postupku imenovana je Monika Rakitničan iz Zagreba.

Ova tvrtka jedna je od tri Nutris tvrtke čiji je Sedlić osnivač i direktor, a široj javnosti te su kompanije poznate po izgradnji prve europske hibridne tvornice za proizvodnju biljnih proteina iz boba i krumpira.