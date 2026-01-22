Analitičari dižu ciljeve: Zlato bi moglo dodatno eksplodirati

Goldman Sachs podigao je ciljanu cijenu zlata za 2026. na 5.400 dolara zbog snažne potražnje investitora i središnjih banaka

Goldman Sachs Grupa povisio je svoju prognozu cijene zlata na kraju godine za više od 10 posto, odražavajući rastuću diversifikaciju privatnog sektora u zlato, povrh već snažne potražnje središnjih banaka i burzovno uvrštenih fondova (ETF-ova). Banka je podigla ciljanu cijenu zlata za prosinac 2026. na 5.400 dolara po unci, u odnosu na raniju prognozu od 4.900 dolara, uz pretpostavku da će privatni ulagači, koji su kupovali zlato kao zaštitu od makroekonomskih i političkih rizika, zadržati te pozicije do kraja godine, naveli su analitičari među kojima su Daan Struyven i Lina Thomas, prenosi Bloomberg.

Za razliku od ranijih zaštitnih strategija vezanih uz konkretne događaje, poput američkih izbora u studenome 2024., pozicije zauzete zbog percipiranih rizika, kao što je fiskalna održivost, možda se ove godine neće u potpunosti razriješiti te su stoga 'postojanije', navode analitičari.

Zlato je u posljednjih 12 mjeseci poskupjelo za više od 70 posto, rušeći jedan rekord za drugim u snažnom uzlaznom trendu koji se nastavio i u prvim tjednima ove godine. Kapital se usmjerava prema imovini sigurnog utočišta dok se globalni odnosi moći dramatično mijenjaju, a predsjednik Donald Trump ponovno pojačava napade na američku središnju banku, dovodeći u pitanje neovisnost Federalnih rezervi.

Očekuje se da će kupnja zlata od strane središnjih banaka u 2026. prosječno iznositi 60 tona mjesečno, pri čemu će monetarne vlasti na tržištima u razvoju 'vjerojatno nastaviti strukturnu diversifikaciju svojih pričuva u zlato', navode analitičari. U međuvremenu su zapadni ETF-ovi povećali svoje zalihe za oko 500 tona od početka 2025., nadmašivši prognoze temeljene isključivo na smanjenju kamatnih stopa u SAD-u. Goldman očekuje dodatno popuštanje monetarne politike Feda od 50 baznih bodova u 2026. godini.

Kako rastu zabrinutosti oko dugoročnih smjerova monetarne i fiskalne politike u najvećim svjetskim gospodarstvima, zlato je dodatno potaknuto potražnjom povezanom s takozvanom trgovinom devalvacije, uključujući fizične kupnje imućnih obitelji te kupnju kupovnih opcija od strane ulagača, navodi Goldman.

Rizici za unaprijeđenu prognozu 'značajno su nagnuti prema rastu jer bi ulagači iz privatnog sektora mogli dodatno diverzificirati ulaganja zbog dugotrajne globalne političke neizvjesnosti', napisali su analitičari.

Prelazak preko sedam tisuća dolara?

Prema SAMCO Securitiesu, cijena zlata bi mogla preći sedam tisuća dolara po unci, nakon što je u 2025. dosegnula rekordna 4.880 dolara po unci. Analitičari iz SAMCO Securitiesa ističu da je nedavni rast potvrda snage strukture tržišta zlata i da ukazuje na održiv dugoročni uzlazni trend, potaknut tehničkim i makroekonomskim faktorima, prenosi Economic Times.

Apurva Sheth, voditelj istraživanja u SAMCO Securitiesu, smatra da su kratkotrajna povlačenja nakon brzog rasta normalna i zdrava te da ih treba gledati kao pauze u širem bull-trendu, a ne kao znak završetka uspona. Na temelju Fibonacci ekstenzijske analize, tvrtka je identificirala sljedeću važnu ciljnu zonu oko 7.040 dolara po unci, što ukazuje na dodatni potencijal rasta kako se ciklus razvija.

- Zlato i dalje djeluje kao pouzdana dugoročna komponenta portfelja, nudeći stabilnost i koristi diverzifikacije, a ne samo kratkoročnu trgovačku priliku - rekao je Sheth.

Analitičari općenito očekuju da će cijene zlata ostati u uzlaznoj putanji ako ključni uvjeti ostanu povoljni, uključujući slabiju potražnju za američkim dolarom, popuštanje monetarne politike, nižu inflaciju, te postojane geopolitičke napetosti i nesigurnosti u trgovini.