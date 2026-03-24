Generacijska smjena bez plana prijeti opstanku tisuća poduzeća

Prosječna starost vlasnika obiteljske tvrtke je 72 godine, a gotovo ih polovica nema plan prijenosa vlasništva niti upravljanja

Obiteljske su tvrtke glavni kanal preko kojeg realni sektor doprinosi rastu BDP-a. Nije to tako samo kod nas, no vjerojatno samo kod nas takva poduzeća nemaju institucionalnu podršku, prije svega u procesu prijenosa vlasništva, najdelikatnijeg posla u povijesti takvog poduzeća.

Kako smo relativno mlado gospodarstvo, prvi je velik val transfera vlasništva i smjene generacija pred vratima. Hrvatska, pri tome, nema iskustvo nekih drugih zemalja koje takve prijenose vlasništva i upravljanja 'žive' generacijama. No, kako se u Hrvatskoj cijela stvar vrlo brzo intenzivira, konzultantica za financijsko poslovanje poduzeća Alma Krpan upozorava na potrebu dubljeg razumijevanja ključnih procesa, uključujući i financijskih.

Na to upozorava i istraživanje CEPOR-a nedavno predstavljeno na Liderovoj konferenciji 'Obiteljske tvrtke'.