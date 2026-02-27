Samo sedam posto obiteljskih kompanija spremno je za smjenu generacija

17. Liderova konferencija 'Budućnost obiteljskih tvrtki' okupila je osnivače, nasljednike i stručnjake koji oblikuju budućnost poduzetništva

Jesu li obiteljske kompanije spremne na generacijsku tranziciju? Prema istraživanju CEPOR-a samo 54 posto poduzetnika 'malo razgovara' o tranziciji unutar obitelji dok je svega sedam posto poduzetnika 'stavilo na papir' plan za tranziciju tako da je samo sedam posto obiteljskih kompanija spremno na generacijsku tranziciju.

Naime, obiteljske tvrtke čine kralježnicu hrvatskog gospodarstva, a procjenjuje se da više od polovice svih zaposlenih u Hrvatskoj radi upravo u njima. No, unatoč njihovoj snazi, spoj vlasništva, upravljanja i nasljeđivanja nosi specifične rizike koji su često nedovoljno shvaćeni.

Zato Lider već 17 godina zaredom organizira konferenciju 'Budućnost obiteljskih tvrtki' koja kroz godine ostaje ključno mjesto susreta osnivača, nasljednika i stručnjaka koji oblikuju budućnost obiteljskog poduzetništva.

U 2025. godini CEPOR je po drugi put, nakon 10 godina, proveo istraživanje Business Transfer Barometar. Podatci prikupljeni od više od 200 poduzetnika koji imaju 55 i više godina starosti ukazuju da većina njih malo ili uopće ne razgovara s djecom na temu budućnosti poduzeća nakon njihovog umirovljenja. U samo sedam posto slučajeva poduzetnici su razgovarali o toj temi s djecom i obiteljski dogovor 'stavili na papir'.

Budućnost obiteljskih tvrtki 2026. Mirela Alpeza

Zato je redovna profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku te direktorica CEPOR-a Mirela Alpeza na današnjoj konferenciji održala predavanje koje je ukazalo na korake koje poduzetnici mogu poduzeti kako bi doprinijeli uspješnoj tranziciji obiteljskog poduzeća, očuvanju obiteljskog kapitala i dobrih odnosa među članovima obitelji.

- Na jednoj od ovakvih konferencija shvatili smo da svi govornici koriste podatke iz drugih zemalja te smo uvidjeli da takva situacija nije kod nas te smo 2015. godine proveli prvo istraživanje na temu obiteljskih kompanija. Podaci su sada zastarjeli pa smo prošle godine izašli s rezultatima novog istraživanja Business transfer barometar Hrvatska – ispričala je Alpeza.

Alpeza je istaknula da se svaki biznis, odnosno vlasnik tvrtke, u privatnom vlasništvu u jednom trenutku, ako ne prije onda kada se vlasnik treba povući, pita što dalje. Prijenos poslovanja je puno šira tema od toga što će poduzetnik napraviti. Ta se tema tiče i perspektive poduzetnika, a kada nema nasljednika tiče se i drugih

- Od 2015. do 2025. nestalo preko 3200 poduzeća. To su tvrtke čiji su vlasnici imali preko 55 godina 2015. godine – rekla je Alpeza.

Prema CEPOR-ovom istraživanju među obiteljskim tvrtkama u čak 28 posto slučajeva prvo dijete radi u tvrtki, dok 29 posto druge djece radi u kompaniji. Uz to, samo 24 posto obiteljskih tvrtki ima uključenog člana obitelji i u vlasništvu i u upravljanju.

Ono što je zanimljivo je i da si vrlo rijetko poduzetnici žele priuštiti da jednog osnivača zamjeni samo jedna osoba već ljudi žele voditi biznise u timovima. Uz to, 47 posto poduzetnika nakon mirovine planira zadržati vlasnički udio dok 19 posto planira prodaju kompanije.

- Obitelj je jedno, a obiteljsko poduzeće drugo. Treba biti zapisan jasan stav obitelji prema obiteljskom poduzeću te biti spreman na prijenos biznisa na buduće generacije, a da pritom održimo dobre odnose među članovima obitelji – zaključila je Alpeza.

Prije predavanja Mirele Alpeze konferenciju je otvorio Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović koji se prisjetio da je prije 17 godina bilo gotovo nepristojno napraviti ovakvu konferenciju jer su svi osnivači bili u punoj snazi.

- Danas nam je drago da smo bili uz naše partnere i institucije koje su prepoznale važnost obiteljskih tvrtki. Prije je izazov bio staviti temu nasljeđa na dnevni red, nakon toga je izazov bila tema prodaje tvrtke, no danas vidimo da sve to nije poraz već normalan nastavak poduzeća – rekao je Šajatović.

Šajatović je istaknuo da su obiteljske tvrtke izuzetno važne i za suverenost države i za suverenost zajednice.

- Svaka obiteljska tvrtka koja ostane u vlasništvu druge ili treće generacije, ili pak dođe do akvizicija unutar Hrvatske zaslužuje i društveno priznanje kojeg još uvijek nema dovoljno – rekao je Šajatović.