Geopolitičko preslagivanje: povjerenje se vraća kući

Potrošači se u nesigurnim vremenima okreću svakodnevnim herojima, odnosno brendovima koji nude predvidljivost i kvalitetu

Pozornost medija potkraj prošle godine privukla je vijest da je izvoz američkog viskija pao za devet posto. Od toga je najlošiji rezultat zabilježen na kanadskome tržištu, na kojemu je izvoz potonuo za 85 posto, a onaj u Europu smanjio se za 12 posto. Američki proizvođači viskija te su podatke protumačili posljedicama carinskog rata koji je proljetos započela Trumpova administracija.

– Vlada sve veća zabrinutost da se naši međunarodni potrošači sve više odlučuju za domaća alkoholna pića ili uvoz iz zemalja koje nisu SAD, što signalizira odmak od naših velikih alkoholnih brendova – rekao je tada predsjednik Vijeća za destilirana alkoholna pića SAD-a (DISCUS) Chris Swonger.

Turbulencije kroz koje prolazi svijet posljednjih godinu dana ne utječu samo na tu branšu. Trend okretanja domaćim brendovima vidljiv je i u drugim industrijama, što pokazuju i recentna istraživanja povjerenja potrošača u brendove.