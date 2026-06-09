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Umjetna inteligencija iz temelja mijenja tehnološku strategiju kompanija

9. lipnja 2026.
Umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija

foto Shutterstock
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Usmjerenost gospodarstva na umjetnu inteligenciju ogleda se u rastućim ulaganjima, pri čemu 64 posto organizacija planira povećati ulaganja u nju sljedeće dvije godine

piše: Anamarija Mlinarić, voditeljica Deloitteova Regionalnog sektora za tehnologije, medije i telekomunikacije

Budući da umjetna inteligencija (UI, engl. AI) od izoliranih eksperimenata postaje prihvaćena u cijelosti u tvrtkama, IT menadžeri prepoznaju da tradicionalni IT operativni modeli više nisu efikasni, ali i da njihova dosadašnja računalna infrastruktura više nije prikladna. Prema istraživanju 'Deloitte Tech Trends 2026', poduzeća preispituju kako su tehnološki timovi strukturirani kako bi učinkovito podupirali red koji se temelji na umjetnoj inteligenciji, a sve veći troškovi, skalabilnost i izazovi latencije potiču organizacije da temeljito preispitaju gdje i kako dizajnirati radno opterećenje sustava umjetne inteligencije.

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