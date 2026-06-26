Zsuzsanna Ortutay (Ina): Ove godine ulažemo više od 100 milijuna eura

Predsjednica Uprave Ine Zsuzsanna Ortutay u anketi za Liderov specijalni prilog 1000 najvećih govori o utjecaju geopolitičkih napetosti na energetsko tržište, ulozi umjetne inteligencije, investicijskim planovima te regulatornim izazovima s kojima se suočava hrvatski energetski sektor.

- Geopolitički poremećaji postali su strukturno obilježje globalnog energetskog tržišta, uzrokujući nestabilnost cijena i smanjujući predvidljivost rafinerijskih i maloprodajnih marži. Tržište sirove nafte reagiralo je visokom volatilnošću tijekom prvih tjedana sukoba u Hormuškom tjesnacu, što je utjecalo i na dostupnost i na cijene. U međuvremenu su se ponuda i potražnja ponovno uravnotežile te se tržište stabiliziralo, iako na višim cjenovnim razinama.

Većina naših zaposlenika uključena je u operativne aktivnosti u rafinerijskoj preradi, na maloprodajnim mjestima te u proizvodnji nafte i plina, gdje je ograničen prostor za primjenu velikih jezičnih modela i umjetne inteligencije. Prilike vidim prvenstveno u poslovnim funkcijama, analitici i planiranju. Trenutno smo u vrlo ranoj, eksperimentalnoj fazi, no umjetna inteligencija može biti praktičan alat za povećanje učinkovitosti, unaprjeđenje prognoziranja i donošenje odluka temeljenih na podacima, omogućujući zaposlenicima da se usmjere na poslove veće dodane vrijednosti - kaže Ortutay.

Geopolitika mijenja pravila energetskog tržišta

INA nastavlja snažan investicijski ciklus u području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, rafinerijske prerade, maloprodaje i energetske tranzicije. Ove godine ulažu više od 100 milijuna eura u proširenje istražnih aktivnosti na kopnu i moru, uključujući nove odobalne i kopnene bušotine.

- Također, dovršili smo Projekt modernizacije Rafinerije nafte Rijeka vrijedan 700 milijuna eura, što će omogućiti povećanje proizvodnje dizela i do 30 posto. U Rijeci također razvijamo proizvodnju zelenog vodika. Projekt je vrijedan 61 milijun eura, a djelomično će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - ističe Ortutay.

U maloprodaji su ulaganja usmjerena na daljnju digitalizaciju i modernizaciju maloprodajne mreže te širenje gastro koncepta Fresh Corner.

- Naša se strategija temelji na četiri stupa: očuvanju domaće proizvodnje nafte i plina, održavanju konkurentnih rafinerijskih kapaciteta, rastu maloprodaje i podršci energetskoj tranziciji. Sigurnost opskrbe i održivost nisu suprotstavljeni ciljevi, potrebno ih je ostvarivati istodobno.

Posljednjih godina vidljiv je napredak u učinkovitosti postupaka izdavanja dozvola i administrativnih procedura, no dodatna poboljšanja, osobito u pogledu rokova i rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, pomogla bi ubrzanju novih energetskih projekata.

Također smatram da bi postojeći model regulacije maloprodajnih cijena goriva trebalo preispitati kako bi se potaknula učinkovitija potrošnja i omogućilo da tržišni signali jasnije utječu na ponašanje potrošača - kaže Ortutay.