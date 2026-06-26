Hrvatski brend koji iz domaće proizvodnje gradi europsku prisutnost

Tvrtka osnovana 1998. izrasla je u snažnog proizvođača kupaonske opreme, prepoznatog na domaćem, regionalnom, europskom, pa i svjetskom tržištu

Kada se govori o tvrtkama koje su iz Hrvatske uspjele izgraditi prepoznatljiv industrijski brend, Aquaestil nameće se kao jedan od najzanimljivijih primjera. Tvrtka osnovana 1998. godine izrasla je u snažnog proizvođača kupaonske opreme, prepoznatog na domaćem, regionalnom, europskom, pa čak i svjetskom tržištu, pri čemu se kontinuitet razvoja temelji na istoj poslovnoj logici od samih početaka – kvaliteti proizvoda, tehnološkom ulaganju i razumijevanju potreba kupaca.

Vlastiti R&D

Aquaestil je tijekom godina izgradio poziciju brenda koji spaja funkcionalnost, dizajn i pouzdanost. Upravo zato proizvodi te tvrtke danas nalaze svoje mjesto kako u privatnim, tako i u komercijalnim projektima diljem svijeta, a tvrtka je iz lokalne poduzetničke priče postupno prerasla u kompaniju s izraženom međunarodnom dimenzijom. Danas izvoz čini oko 65 posto prometa tvrtke, pri čemu zapadna Europa ostaje ključan prostor daljnjeg rasta i jačanja tržišne prisutnosti, ali i tržište na kojem tvrtka već desetljećima potvrđuje svoju konkurentnost, velikim dijelom u suradnji sa svjetski renomiranim imenima iz domene dizajna i proizvodnje vrhunske kupaonske opreme.

Jedan od temelja takvog razvoja je vlastiti odjel za istraživanje i razvoj. Iza svakog Aquaestilova proizvoda stoji sustavan razvojni proces koji obuhvaća dizajn, testiranje i neprestano tehnološko unaprjeđivanje. Takav pristup omogućuje tvrtki da kontinuirano razvija rješenja koja odgovaraju suvremenim zahtjevima tržišta te da zadrži visoku razinu kontrole kvalitete tijekom cijelog procesa – od ideje do finalnog proizvoda – pri čemu odjel istraživanja i razvoja osmišljava i proizvode za vlastiti brend, kao i rješenja prilagođena potrebama poslovnih partnera.

Kupaonske kade imaju posebno mjesto u Aquaestilovom portfelju, jer je upravo s tim proizvodom tvrtka započela svoj put još 1998. godine. Od tada do danas upravo taj segment, a osobito samostojeće kade, ostao je snažno uporište brenda te kategorija u kojoj se najjasnije očituju razvojna konzistentnost, proizvodno iskustvo i tržišna prepoznatljivost Aquaestila, koji se danas ubraja među vodeće europske proizvođače kupaonske opreme. Osim tog važnog segmenta, tvrtka razvija i cjelovit portfelj proizvoda za moderno uređenje kupaonica – od tuš-kada preko tuš-kabina i paravana do kupaonskog namještaja, masažnih sustava i proizvoda po mjeri od kompozita Astone solid surface – sve to uz naglašen individualni pristup i široke mogućnosti prilagodbe potrebama korisnika.

Snaga Aquaestila leži i u činjenici da se razvoj brenda oslanja na vlastitu proizvodnu i organizacijsku bazu u Hrvatskoj. Ulaganja u tehnologiju, logistiku i širenje kapaciteta tijekom godina potvrdila su ambiciju tvrtke da raste održivo, bez odricanja od kvalitete i fleksibilnosti koje su je i dovele do prepoznatljivosti. U vremenu kada tržište traži sve brže prilagodbe, upravo sposobnost da se spoje proizvodna izvrsnost, razvoj novih rješenja i pouzdana isporuka postaje važna konkurentska prednost, osobito zato što Aquaestil velik dio ključnih procesa obavlja unutar vlastitog sustava – od dizajna i razvoja do proizvodnje, distribucije i poslijeprodajne podrške korisnicima.

Nova razvojna faza

Pred Aquaestilom je nova razvojna faza obilježena dodatnim jačanjem vlastitog brenda na austrijskom i širem zapadnoeuropskom tržištu. To je prirodan nastavak puta tvrtke koja je izrasla iz hrvatskoga poduzetničkog iskustva, a danas potvrđuje da i domaća industrija može graditi proizvode i identitet konkurencije u Europi. U tome je i najveća vrijednost Aquaestila – u proizvodima koje stvara, ali i dosljednosti kojom već više od četvrt stoljeća gradi ime koje tržište prepoznaje kao sinonim za kvalitetna i inovativna kupaonska rješenja.