Aquaestil

Hrvatski brend koji iz domaće proizvodnje gradi europsku prisutnost

26. lipnja 2026.
Aquaestil je jedan od vodećih europskih proizvođača samostojećih kupaonskih kada

Aquaestil je jedan od vodećih europskih proizvođača samostojećih kupaonskih kada

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Tvrtka osnovana 1998. izrasla je u snažnog proizvođača kupaonske opreme, prepoznatog na domaćem, regionalnom, europskom, pa i svjetskom tržištu

Kada se govori o tvrtkama koje su iz Hrvatske uspjele izgraditi prepoznatljiv industrijski brend, Aquaestil nameće se kao jedan od najzanimljivijih primjera. Tvrtka osnovana 1998. godine izrasla je u snažnog proizvođača kupaonske opreme, prepoznatog na domaćem, regionalnom, europskom, pa čak i svjetskom tržištu, pri čemu se kontinuitet razvoja temelji na istoj poslovnoj logici od samih početaka – kvaliteti proizvoda, tehnološkom ulaganju i razumijevanju potreba kupaca.

Vlastiti R&D

Aquaestil je tijekom godina izgradio poziciju brenda koji spaja funkcionalnost, dizajn i pouzdanost. Upravo zato proizvodi te tvrtke danas nalaze svoje mjesto kako u privatnim, tako i u komercijalnim projektima diljem svijeta, a tvrtka je iz lokalne poduzetničke priče postupno prerasla u kompaniju s izraženom međunarodnom dimenzijom. Danas izvoz čini oko 65 posto prometa tvrtke, pri čemu zapadna Europa ostaje ključan prostor daljnjeg rasta i jačanja tržišne prisutnosti, ali i tržište na kojem tvrtka već desetljećima potvrđuje svoju konkurentnost, velikim dijelom u suradnji sa svjetski renomiranim imenima iz domene dizajna i proizvodnje vrhunske kupaonske opreme.

Jedan od temelja takvog razvoja je vlastiti odjel za istraživanje i razvoj. Iza svakog Aquaestilova proizvoda stoji sustavan razvojni proces koji obuhvaća dizajn, testiranje i neprestano tehnološko unaprjeđivanje. Takav pristup omogućuje tvrtki da kontinuirano razvija rješenja koja odgovaraju suvremenim zahtjevima tržišta te da zadrži visoku razinu kontrole kvalitete tijekom cijelog procesa – od ideje do finalnog proizvoda – pri čemu odjel istraživanja i razvoja osmišljava i proizvode za vlastiti brend, kao i rješenja prilagođena potrebama poslovnih partnera.

Kupaonske kade imaju posebno mjesto u Aquaestilovom portfelju, jer je upravo s tim proizvodom tvrtka započela svoj put još 1998. godine. Od tada do danas upravo taj segment, a osobito samostojeće kade, ostao je snažno uporište brenda te kategorija u kojoj se najjasnije očituju razvojna konzistentnost, proizvodno iskustvo i tržišna prepoznatljivost Aquaestila, koji se danas ubraja među vodeće europske proizvođače kupaonske opreme. Osim tog važnog segmenta, tvrtka razvija i cjelovit portfelj proizvoda za moderno uređenje kupaonica – od tuš-kada preko tuš-kabina i paravana do kupaonskog namještaja, masažnih sustava i proizvoda po mjeri od kompozita Astone solid surface – sve to uz naglašen individualni pristup i široke mogućnosti prilagodbe potrebama korisnika.

Snaga Aquaestila leži i u činjenici da se razvoj brenda oslanja na vlastitu proizvodnu i organizacijsku bazu u Hrvatskoj. Ulaganja u tehnologiju, logistiku i širenje kapaciteta tijekom godina potvrdila su ambiciju tvrtke da raste održivo, bez odricanja od kvalitete i fleksibilnosti koje su je i dovele do prepoznatljivosti. U vremenu kada tržište traži sve brže prilagodbe, upravo sposobnost da se spoje proizvodna izvrsnost, razvoj novih rješenja i pouzdana isporuka postaje važna konkurentska prednost, osobito zato što Aquaestil velik dio ključnih procesa obavlja unutar vlastitog sustava – od dizajna i razvoja do proizvodnje, distribucije i poslijeprodajne podrške korisnicima.

Nova razvojna faza

Pred Aquaestilom je nova razvojna faza obilježena dodatnim jačanjem vlastitog brenda na austrijskom i širem zapadnoeuropskom tržištu. To je prirodan nastavak puta tvrtke koja je izrasla iz hrvatskoga poduzetničkog iskustva, a danas potvrđuje da i domaća industrija može graditi proizvode i identitet konkurencije u Europi. U tome je i najveća vrijednost Aquaestila – u proizvodima koje stvara, ali i dosljednosti kojom već više od četvrt stoljeća gradi ime koje tržište prepoznaje kao sinonim za kvalitetna i inovativna kupaonska rješenja. 

#Aquaestil#Kupaonska Oprema#Brend#Hrvatska
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