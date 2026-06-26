Rheinmetall vidi Hrvatsku kao središte za robote na kopnu, zraku i vodi

Njemački proizvođač naoružanja namjerava pozicionirati domaće tvrtke kao centar izvrsnosti za robotske i pomorske tehnologije

Predstavnici njemačke kompanije Rheinmetall u petak su predstavili svoj portfelj hrvatskim tvrtkama iz područja obrambene industrije, s ciljem mogućeg uključivanja u globalne dobavne lance Rheinmetalla i sudjelovanja u zajedničkim razvojnim, proizvodnim i inovacijskim projektima. Događaj je organizirala Hrvatska gospodarska komora pod nazivom 'Rheinmetall Industry Day Croatia 2026.'.

Rheinmetall je predstavio portfelj koji uz ostalo obuhvaća kopnene sustave i i taktička vozila, logistička vozila, pomorske sustave, streljivo i sustave protuzračne obrane. Viši potpredsjednik za globalne poslovne operacije tvrtke Rheinmetall Peter Fleischmann rekao je da ulazak Rheinmetalla na hrvatsko tržište označuje početak dugoročnog strateškog partnerstva, zasnovanog na ciljanim ulaganjima, bliskoj suradnji s domaćom industrijom i jačanju izvoznih kapaciteta.

Rheinmetall s hrvatskim partnerima želi graditi suradnju na iznimnom tehnološkom znanju vrhunskim hrvatskim inženjerskim i tehnološkim stručnjacima te pozicionirati Hrvatsku kao centar izvrsnosti za robotske i pomorske tehnologije, rekao je. Ukazao je na važnost novog strateškog partnerstva između Rheinmetalla i Dok-Ing-a, globalnog lidera u području besposadnih kopnenih sustava za razminiranje i druge namjene, kao i akviziciju tvrtke NVL, dijela Rheinmetallove nove divizije Naval Systems specijalizirane za gradnju pomorskih plovila koja posluje u Rijeci od 2022. godine.

Nada se uspješnoj suradnji s hrvatskom vladom i hrvatskim industrijskim sektorom. Predsjednik uprave Dok-Inga Gordan Pešić kazao je kako Dok-Ing pregovara s Rheinmetallom kao i da su pregovori u završnici.

- Dok-Ing svoju ulogu vidi u strateškom vidu suradnje u području besposadnih sustava gdje se može uklopiti u ekosustav konvencionalnih sredstava koje Rheinmetall već ima u svojem portfelju. Drago nam je što možemo napraviti industrijsku vertikalu kroz suradnju s obrambenom industrijom Hrvatske. Cilj je formirati vertikalu vezanu za industriju besposadnih sustava na zemlji, u zraku i na vodi - rekao je Pešić.

Koristi Dok-Inga od partnerstva sa Rheinmetallom vidi u zajedničkom interesu prema razvoju besposadnih sustava u svim domenama. Kazao je da su novi sustavi Dok-Inga visoko modularni i mogu zaprimati razne visinske module. - Govorimo o visokointeroperabilnim sustavima s određenim elementima umjetne inteligencije - rekao je Pešić pojasnivši da se radi o besposadnom sustavu na bazi modularne platforme Komodo.

To je višenamjensko, modularno besposadno kopneno vozilo dizajnirano za djelovanje u ekstremnim uvjetima poput radijacije, požara ili minskih polja te se odlikuje dizelsko-električnim hibridnim pogonom i otvorenom arhitekturom koja omogućuje brzu izmjenu misijskih modula. Pogodan je i za protuzračnu obranu, odnosno borbu protiv dronova, zaštiti kritične infrastrukture, blokiranju neprijateljskih kretanja i sl.

Komodo je primarni razlog interesa Rheinmetalla za suradnju s Dok-Ingom, rekao je Pešić.

Zamjenik predsjednika Hrvatske gospodarske komore Tomislav Radoš kazao je da je pred Hrvatskom veliki investicijski ciklus u obranu te da je cilj HGK-a hrvatske tvrtke spojiti s glavnim svjetskim igračima na tržištu obrane. Kaže da u Hrvatskoj postoji dosta takvih poduzeća.

Izvijestio je da je HGK kroz Zajednicu obrambene industrije mapirao domaću obrambenu industriju i identificirao znanja, tehnologije i proizvodne mogućnosti koje hrvatske kompanije mogu ponuditi. Smatra da bi suradnja Rheinmetalla i hrvatske obrambene industrije mogla bi biti među najznačajnijim razvojnim projektima i otvoriti nove mogućnosti za domaće proizvođače, razvojne tvrtke i istraživačke institucije.