Hrvatsko tržište osiguranja poraslo 7,5 posto, najviše zdravstvo

Globalno osiguranje dosegnulo 6,9 bilijuna eura, a starenje stanovništva i novi rizici mijenjaju tržište, pokazuje Allianzovo izvješće

Globalno tržište osiguranja nastavilo je snažno rasti i u 2025. godini, dosegnuvši vrijednost od 6,9 bilijuna eura, pokazuje novo Allianzovo Globalno izvješće o osiguranju. Hrvatsko tržište pritom je ostvarilo rast od 7,5 posto, uz snažan rast zdravstvenog osiguranja te osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda, dok životno osiguranje i dalje bilježi stagnaciju.

Prema Allianzovu istraživanju, globalni prihod od premija osiguranja prošle je godine porastao za 7,1 posto, odnosno za 456 milijardi eura. Iako je riječ o nešto sporijem rastu nego 2024. godine, kada je tržište raslo 9,4 posto, industrija i dalje raste brže od svojeg dugoročnog prosjeka, što potvrđuje da potreba za zaštitom ostaje jedan od najvažnijih pokretača razvoja tržišta osiguranja.

Najveći segment i dalje je životno osiguranje, s ukupnim premijama od 2,9 bilijuna eura, ispred osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda s 2,3 bilijuna eura te zdravstvenog osiguranja s gotovo 1,7 bilijuna eura.

Zdravstveno osiguranje predvodi globalni rast

Najbrže rastući segment u 2025. godini bilo je zdravstveno osiguranje, koje je globalno poraslo za 12,3 posto, ostvarivši najvišu stopu rasta od 2014. godine. Starenje stanovništva, rast troškova zdravstvene skrbi i sve veći pritisak na javne zdravstvene sustave nastavljaju poticati potražnju za privatnom zaštitom.

Segment životnog osiguranja zadržao je snažan zamah te je porastao za 6,9 posto, iako nešto sporije nego godinu ranije kada je rast iznosio 11,3 posto. Glavni pokretač rasta ponovno je bila Azija, gdje su premije životnog osiguranja porasle za gotovo 10 posto, dok je samo kinesko tržište zabilježilo rast od 11,4 posto.

S druge strane, tržište osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda ušlo je u fazu normalizacije nakon snažnog rasta posljednjih godina. Globalne premije porasle su za 3,8 posto, znatno manje nego godinu ranije, kada je rast iznosio 8,5 posto. Allianz taj trend povezuje sa stabilizacijom inflacije šteta i postupnim smirivanjem ciklusa rasta cijena.

Globalno tržište osiguranja nastavilo je snažno rasti i u 2025. godini

Hrvatsko tržište nastavlja ostvarivati rast

Hrvatsko tržište osiguranja nastavilo je pozitivan trend te je u 2025. godini ostvarilo rast od 7,5 posto, nakon 9,9 posto godinu ranije. Ukupni prihod od premija dosegnuo je dvije milijarde eura.

Najveći segment tržišta, osiguranje imovine i osiguranje od nezgoda, koji čini približno tri četvrtine ukupnog premijskog prihoda, ostvario je rast od 8,5 posto. Iako je riječ o nešto sporijem rastu nego prethodnih godina, segment i dalje pokazuje otpornost, potaknut kontinuiranim rastom premija i rastućom potrebom za zaštitom imovine.

Zdravstveno osiguranje nastavilo je bilježiti dvoznamenkaste stope rasta te je poraslo za 15,3 posto, potvrđujući trend sve veće potražnje za privatnim zdravstvenim rješenjima.

Istovremeno, životno osiguranje ostalo je praktički na razini prethodne godine, uz rast od svega 0,2 posto, što pokazuje da taj segment još uvijek traži nove izvore rasta unatoč povoljnijem okruženju viših kamatnih stopa.

Geopolitičke promjene i klimatski rizici mijenjaju industriju

Rezultati Allianzova istraživanja pokazuju kako se industrija osiguranja nalazi pred novim izazovima koje donose geopolitičke promjene, fragmentacija globalnog gospodarstva i rastući klimatski rizici.

Sve složeniji globalni odnosi, promjene u trgovinskim tokovima i rast regulatornih zahtjeva povećavaju potrebu za novim oblicima zaštite i upravljanja rizicima. Istovremeno, klimatske promjene i sve češći ekstremni vremenski događaji dodatno povećavaju važnost osiguranja kao ključnog mehanizma za jačanje otpornosti građana, kompanija i gospodarstava.

Upravo će povećana potreba za zaštitom, sigurnošću i prijenosom rizika biti jedan od najvažnijih pokretača rasta industrije tijekom sljedećeg desetljeća.

Osiguranje ostaje industrija rasta

Allianz procjenjuje da će globalno tržište osiguranja u sljedećih deset godina rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 5,3 posto, nešto brže od očekivanog rasta globalnog gospodarstva.

Za Hrvatsku se očekuje prosječni godišnji rast tržišta od pet posto do 2036. godine. Najveći potencijal i dalje se vidi u zdravstvenom osiguranju, za koje se predviđa prosječan godišnji rast od 12,2 posto. Segment osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda trebao bi rasti po stopi od 4,4 posto, dok se za životno osiguranje očekuje prosječan godišnji rast od 2,6 posto.

Na globalnoj razini premijski prihod osiguranja mogao bi se tijekom sljedećeg desetljeća povećati za više od 5,2 bilijuna eura, pri čemu će najveći dio novog rasta dolaziti iz Azije. Kina i Indija nastavit će povećavati svoj udio na svjetskom tržištu, dok će Europa postupno gubiti dio globalnog udjela, iako sporijim tempom nego u prethodnom desetljeću.

- Geopolitička fragmentacija mijenja mnoge pretpostavke koje su desetljećima oblikovale globalno gospodarstvo. Kako trgovina, tokovi kapitala i regulacija postaju sve fragmentiraniji, otpornost postupno zamjenjuje učinkovitost kao dominantno načelo poslovanja. Upravo zato uloga osiguranja postaje važnija nego ikad – ne samo kao mehanizma prijenosa rizika, nego i kao pokretača ulaganja, inovacija i gospodarskog povjerenja - izjavio je Ludovic Subran, glavni ekonomist i investicijski direktor Allianza.