Milijunski rat za hrvatske rekreativce: Tko kupuje domaće teretane?

Veliko preslagivanje snaga u fitness sektoru. Amerikanci preuzeli Gyms4You, Poljaci i domaći igrači uzvraćaju udarac kupnjom klubova

Hrvatsko tržište fitness industrije dobilo je novog, moćnog globalnog igrača. Američka tvrtka za upravljanje imovinom, The Rohatyn Group (TRG), objavila je da je uspješno zaključila akviziciju većinskog udjela u najvećem domaćem lancu teretana Gyms4You te ušla u strateško partnerstvo s osnivačima. Iako financijski detalji ove transakcije nisu otkriveni, ulazak američkog kapitala jasno signalizira snažan potencijal domaćeg i regionalnog fitness sektora koji očito privlači i velike institucionalne investitore.

Ambiciozni planovi

Gyms4You, koji su 2015. godine osnovali Bruno i Michael Dovic, Danci hrvatskog podrijetla te Henrik Nord, kroz proteklo je desetljeće organskim rastom izrastao u vodećeg operatera fitness centara u Hrvatskoj. Trenutačno upravljaju s 28 lokacija, no s novim strateškim partnerom planovi postaju znatno ambiciozniji.

Cilj je u nadolazećim godinama gotovo udvostručiti mrežu na ukupno 54 centra raspoređena u deset gradova, ali i snažnije iskoračiti na susjedna tržišta.

Colin Clark, voditelj odjela za Europu u TRG-u, istaknuo je u službenom priopćenju kako se vesele suradnji s osnivačima s ciljem ubrzanja rasta kompanije, kako u Hrvatskoj, tako i u široj regiji.

- Gyms4You je brzorastuća i iznimno uspješna kompanija koja je iskoristila globalne trendove zdravog načina života širenjem pristupa pristupačnim i visokokvalitetnim fitness centrima diljem Hrvatske. Veselimo se suradnji s osnivačima kako bismo ubrzali rast u Hrvatskoj i na susjednim tržištima - poručio je Clark.

Michael Dovic i Henrik Nord u priopćenju koje je objavljeno na LinkedInu istaknuli su izniman ponos zbog dosadašnjeg rasta brenda, naglasivši da velike zasluge pripadaju njihovom timu zaposlenika. Poručili su kako su oduševljeni ulaskom u partnerstvo s TRG-om s kojim kreću u ubrzavanje sljedećeg poglavlja razvoja kompanije.

Financijski skok vjetar u leđa

Ova akvizicija dolazi nakon iznimno uspješne poslovne godine za Gyms4You. Prema službenim podacima Financijske agencije (Fina), tvrtka je u 2025. godini ostvarila impresivne financijske rezultate. Ukupni prihod iznosio je gotovo 16 milijuna eura, što predstavlja snažan skok od 32 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Prisutan je i stabilan trend rasta profitabilnosti, pa je tako neto dobit dosegnula 4,3 milijuna eura, što je 14 posto više na godišnjoj razini. Tvrtka je prošlu godinu zaključila s 41 zaposlenikom.

Investitor za širenje

Za razumijevanje težine ove transakcije važan je profil samog investitora. The Rohatyn Group je globalni upravitelj imovinom sa sjedištem u New Yorku, specijaliziran prvenstveno za tržišta u nastajanju (tzv. emerging markets) i opipljivu, realnu imovinu. TRG-ov tim broji oko stotinu stručnjaka raspoređenih u uredima diljem Sjeverne i Južne Amerike, Europe, Bliskog istoka, Afrike, Indije, jugoistočne Azije i Oceanije. Tvrtka je globalno poznata po tome što traži dinamične, brzorastuće sektore u regijama koje prolaze kroz ekonomsku transformaciju.

Ulazak u hrvatski fitness sektor kroz Gyms4You savršeno se uklapa u njihovu strategiju prepoznavanja globalnih trendova vezanih uz zdravlje i dobrobit (health and wellbeing) te konsolidacije fragmentiranih lokalnih tržišta. Oni, ako je suditi po dosadašnjoj strategiji, ne donose samo svježi kapital za nastavak širenja, već i bogato međunarodno iskustvo upravljanja imovinom koje bi Gyms4You moglo transformirati u dominantnog fitness operatera u cijeloj regiji Jugoistočne Europe.

Dinamično tržište

Dok se američki TRG priprema za agresivno širenje mreže Gyms4You, na hrvatskom fitness tržištu paralelno se odvija veliko preslagivanje snaga, o čemu je Lider već pisao. Za najveću promjenu zaslužna je poljska grupacija Benefit Systems (izdavač MultiSport kartica) koja je kroz vertikalnu integraciju – kupnjom zagrebačke Allegre i lanca Orlando Fit – stvorila vlastiti, brzorastući brend teretana THE Fitness koji s više od 20 lokacija puše za vrat Gyms4You.

Na tom polju korporativnih benefita Poljacima izravno parira domaća platforma PassSport (iza koje stoji bivši suosnivač Polleo Sporta), koja je istom taktikom ušla u fizičku arenu preuzimanjem triju prestižnih zagrebačkih centara World Class (u Westinu, Sheratonu i na Europskom trgu), a ujedno im otima i velike klijente poput HEP-a. Cijeli ovaj zreli ekosustav na koncu zaokružuje slovački online div GymBeam, koji je upravo osigurao čak 30 milijuna eura od mađarskog fonda PortfoLion i EBRD-a kako bi kroz e-commerce i strateške akvizicije dodatno pritisnuo domaći Polleo Sport i opskrbio sportskom prehranom nepreglednu vojsku novih rekreativaca koja se slijeva u sve ove novootvorene kvadrate i one koji će se tek otvoriti.

