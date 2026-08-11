Posljednji samoupravljači u stečaju, Vukičević dobio partnere

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Otvoren je stečajni postupak nad ITAS-PRVOMAJSKOM iz Ivanca. Stečaj je pokrenut zbog nesposobnosti za plaćanje, a tvrtka je potkraj srpnja imala neizvršene obveze od 1,56 milijuna eura. Postupak je pokrenut na prijedlog radnika Branka Kišićeka, kojemu nisu isplaćene plaće i naknade za prosinac 2025. te siječanj i veljaču 2026. u ukupnom iznosu od 3474,85 eura, te Financijske agencije.

Fina je navela da je tvrtka početkom lipnja imala neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom trajanju od 120 dana u iznosu od 1,48 milijuna eura, a do kraja srpnja dugovi su narasli na 1,56 milijuna eura. Za stečajnog upravitelja imenovan je Damir Katić. U postupku je utvrđeno da tvrtka raspolaže nekretninama, vozilima i drugom imovinom koja se može unovčiti radi namirenja vjerovnika.