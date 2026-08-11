Generali prebrodio prirodne katastrofe: Dobit skočila na 4,5 milijardi eura

Talijanski osigurateljni div u prvom polugodištu ostvario rast prilagođene neto dobiti od 13,7 posto, no klimatske štete opterećuju marginu

Polugodišnji rezultati Generali Grupe za 2026. godinu na prvi pogled nude školski primjer stabilnosti financijskog giganta: operativni rezultat porastao je za 11,2 posto na 4,5 milijardi eura, dok je prilagođena neto dobit dosegnula 2,54 milijarde eura (+13,7%). Zaračunata bruto premija skočila je na 53,4 milijarde eura, a ukupna imovina pod upravljanjem (AUM) na impresivnih 944 milijarde eura.

Međutim, iza ovih brojki kriju se ključni trendovi koji izravno oslikavaju šire ekonomske i društvene izazove s kojima se susreću osiguranici i investitori diljem Europe.

Prirodne katastrofe kao trajni trošak poslovanja

Najzanimljiviji detalj izvješća leži u segmentu neživotnih osiguranja (P&C). Unatoč rastu operativnog rezultata tog sektora na 2,14 milijardi eura (+4,7%), kombinirani omjer (Combined Ratio) pogoršao se za 0,5 postotnih bodova te iznosi 91,5%. Nediskontirani kombinirani omjer porastao je na 93,8%.

Glavni razlog za ovaj pritisak jest rast šteta uzrokovanih prirodnim katastrofama (Nat Cat), koje su povećale kombinirani omjer za čak 1,9 postotnih bodova. Za prosječnog osiguranika, ovaj podatak predviđa jasan rasplet: raste učestalost i ekstremnost vremenskih nepogoda, što osiguratelji kompenziraju korekcijom cijena polica. Učinkovitost poslovanja i operativni rast za sada amortiziraju taj udarac za dioničare, no pritisak na cijenu osiguranja imovine i dalje ostaje strukturalan.

Povratak u životna osiguranja

U segmentu životnih osiguranja bilježi se snažan neto priljev sredstava od 8,3 milijarde eura – što je rekordni polugodišnji rezultat – uz rast vrijednosti novog poslovanja (New Business Value) za 21,1%, na 1,89 milijardi eura. Potrošači, izloženi inflatornim pritiscima i potrazi za sigurnijim oblicima štednje, ponovno prepoznaju tradicionalne i hibridne produkte životnog osiguranja.

Najbrži rast unutar Grupe ostvario je segment upravljanja imovinom i privatnim kapitalom (Asset & Wealth Management), čiji je operativni rezultat skočio za 31,3% na 735 milijuna eura. Operativna dobit samog upravljanja imovinom porasla je na 334 milijuna eura (+17,3%), dok je upravljanje privatnim kapitalom (predvođeno Banca Generali) zabilježilo rast od čak 45,8% (401 milijun eura).

Kapitalna pozicija i strateški smjer

Glavni izvršni direktor Philippe Donnet istaknuo je da rezultati potvrđuju napredak u provedbi trogodišnjeg strateškog plana 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence', uz naglasak na daljnje korištenje umjetne inteligencije i analitike podataka te širenje na tržištu trećih strana.

Kapitalna pozicija Grupe ostaje izrazito snažna, s omjerom solventnosti od 216 posto (blagi pad u odnosu na 219% s kraja 2025. godine). Smanjenje je primarno posljedica pokrenutog programa otkupa vlastitih dionica u iznosu od 500 milijuna eura te završetka prijelaznog režima za podređene obveznice. Prilagođena zarada po dionici (EPS) iznosi 1,68 eura (+14,3%), dok ugovorna marža usluge (CSM) iznosi 35,8 milijardi eura.

Za europsko financijsko tržište Generali time šalje jasnu poruku: diverzifikacija prihoda i snažan fokus na upravljanje imovinom omogućuju održavanje visoke profitabilnosti čak i u razdobljima u kojima klimatske promjene izravno uzimaju danak u osigurateljnom portfelju.