Irundo preuzeo turističku agenciju Sunčani Split

Ta akvizicija dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što je u vlasništvo Irunda ušao Renters, tvrtka u portfelju Enterprise Investorsa

Tvrtka Irundo preuzela je turističku agenciju Sunčani Split od Borisa Miodraga i Adnana Mandže. Ta akvizicija dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što je Irundo preuzeo Renters, najveći poljski operater kratkoročnog najma i tvrtka u portfelju private-equity fonda Enterprise Investors.

Kako su prilikom preuzimanja poručili iz Rentersa, to im je bila druga inozemna akvizicija, a Irundo im se pridružio jer 'vide da mogu zajedno brže rasti i imati koristi od tehnologije, procesa i opsega kojeg su iz Rentersa razvili u Poljskoj'. Domaću su agenciju tada opisali kao 'snažan brend u Hrvatskoj'.

Naime, Irundo Holiday Apartment Rentals je prisutan na tržištu već 15 godina i lider je na hrvatskom tržištu kratkoročnog najma. Tvrtka upravlja s više od 300 apartmana u ključnim turističkim destinacijama – Zagrebu, Dubrovniku, Rovinju, Rijeci, Opatiji kao i Beogradu i Beču. Do danas je uslužio stotine tisuća gostiju iz cijelog svijeta, izgradivši reputaciju jednog od najprepoznatljivijih brendova u svojoj zemlji.

Nakon akvizicije Irundo je zadržao svoj brend i tim istovremeno dobivajući dodanu vrijednost od znanja, tehnologije i upravljačkih procesa koje je razvio Renters.

– Spajanje s tvrtkom Renters je ogromna prilika za nas. Zajedno ćemo raditi na tome da pomognemo vlasnicima nekretnina u Hrvatskoj kako bi postigli još bolje financijske rezultate i da gostima pružimo pristup široj i raznolikijoj ponudi u Europi. Ovo je početak nove faze za našu tvrtku - rekao je u listopadu prilikom objave akvizicije Tomislav Zovko, izvršni direktor tvrtke Irundo.

Irundo je tom akvizicijom ušao pod okrilje Enterprise Investorsa, jednog od vodećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi koji je dobro poznat u Hrvatskoj. Najpoznatija je akvizicija maloprodajnog lanca Studenac, u kojem fond drži 90 posto udjela od 2018. godine, a koji se od tada proširio i kroz akvizicije Sonika, Pema i Lonia, te širenje u Sloveniju. U sektoru prehrambene industrije, EI je bio većinski vlasnik proizvođača pekarskih proizvoda Pan-Peka a u srpnju 2025. cijeli udio prodao je poljskoj kompaniji Inter Europol.

Što se Sunčanog Splita tiče, nakon preuzimanja Tomislav Zovko i Igor Kordić zauzeli su funkcije članova Uprave u toj agenciji koja je u prošloj godini uprihodila čak 1,97 milijuna eura te poslovala s neto dobiti od 12.686 eura, a broji svega šest zaposlenih. Donedavni vlasnik Boris Miodrag ostaje u funkciji člana Uprave.