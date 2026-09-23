Studenac zatražio predstečaj, prije devet dana promijenio šefa financija

O problemima Studenca s plaćanjem govori se već neko vrijeme, a zahtjev za predstečaj dolazi devet dana nakon promjene šefa financija.

Trgovački lanac Studenac podnio je zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka, objavio je Novi list. Kompanija koja je godinama preuzimala konkurente i širila prodajnu mrežu sada traži okvir za dogovor s vjerovnicima i stabilizaciju poslovanja.

Zahtjev dolazi samo devet dana nakon promjene na čelu financija kompanije. Nadzorni odbor Studenca 14. rujna imenovao je Mikolaja Chruszczewskog članom Uprave i glavnim financijskim direktorom, umjesto Michala Halwe, koji je u kompaniji proveo više od šest godina. Pri imenovanju posebno je istaknuto njegovo iskustvo u operativnom upravljanju i refinanciranju društava u vlasništvu private equity fondova.

U priopćenju objavljenom u povodu imenovanja novog financijskog direktora predsjednik Uprave Studenca Michał Senczuk govorio je o prilagođavanju prioriteta i pristupa tržištu, dok je kompanija najavila snažnije usmjeravanje na iskorištavanje potencijala već izgrađene mreže. Novom financijskom direktoru pripisana je važna uloga u osiguravanju financijske stabilnosti i održivog rasta.

Prema pisanju Novog lista, zahtjev za predstečaj podnesen je danas. Vijest dolazi nakon medijskih izvještaja o problemima s likvidnošću, kašnjenju plaćanja dobavljačima i zatvaranju dijela trgovina.

Lani osigurali 300 milijuna eura

Studenac je početkom srpnja 2025. objavio da je osigurao financijski paket od 300 milijuna eura za refinanciranje postojećih dugoročnih obveza po povoljnijim uvjetima te nastavak širenja otvaranjem trgovina i novim preuzimanjima.

Transakciju je predvodila poljska banka Pekao, a među sudionicima bili su Zagrebačka banka, hrvatska OTP banka, mađarska OTP Bank i poljski PZU. Tadašnji član Uprave za financije Halwa financiranje je predstavio kao potvrdu povjerenja financijskih institucija u poslovanje i planove kompanije. Paket je uključivao refinanciranje postojećih obveza pa njegov iznos ne predstavlja u cijelosti novo zaduženje.

Studenac je dodatni kapital prije toga pokušao prikupiti izlaskom na Zagrebačku i Varšavsku burzu, a pripreme su u studenome 2024. stigle do objave prospekta i određivanja raspona cijene od 3,14 do 3,32 eura po dionici. Uz prodaju dijela dionica postojećih vlasnika, planirano je izdavanje novih dionica kojima bi kompanija prikupila oko 80 milijuna eura svježeg kapitala za daljnje širenje i smanjenje relativne zaduženosti. Prvi dan trgovanja bio je predviđen za 10. prosinca, no od IPO-a se odustalo krajem studenoga. Još u svibnju 2025. predstavnici Studenca govorili su da je novi pokušaj izlaska na burzu i dalje opcija, ali bez konkretnih rokova.

Prošlu godinu Studenac zaključio s 854,41 milijun eura ukupnih prihoda, 12,67 posto više nego godinu ranije, ali i neto gubitkom od 30,56 milijuna eura. Negativan je bio i rezultat prije kamata i poreza (EBIT), koji je iznosio minus 5,36 milijuna eura.

Na kraju 2025. bankovni dug iznosio je 288,9 milijuna eura, a obveze po zajmovima još 160,5 milijuna eura. Kratkoročne obveze dosegnule su 529,4 milijuna eura, oko tri i pol puta više od kratkotrajne imovine, koja je iznosila 151,4 milijuna eura. Revizori su pritom upozorili na značajnu neizvjesnost povezanu sa sposobnošću nastavka poslovanja.

Prije godinu dana najavljivali nova preuzimanja

Još prije godinu dana naglasak je bio na daljnjim akvizicijama. Michael Senczuk tada je navodio da u Hrvatskoj postoji oko 2000 trgovina potencijalno spremnih za preuzimanje i potvrdio da Studenac vodi pregovore o novim akvizicijama. Upozorio je i na pritiske u maloprodaji te naveo da je trećina poslovanja kompanije vezana uz turizam.

Financijske teškoće lanca s oko 1400 prodajnih mjesta i više od 7000 zaposlenih otvaraju pitanja za radnike, dobavljače, ali i opskrbu dijela manjih naselja. Prema podacima koje je kompanija iznijela na briefingu za novinare u svibnju 2025. u stotinjak mjesta Studenac je jedina trgovina.