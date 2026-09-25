Studenac bi se mogao rasprodavati u dijelovima od kojih je sastavljen

Prodaja cijele kompanije zasad je malo izgledna, a vlasniku preostaju restrukturiranje, dokapitalizacija ili gubitak kontrole

Samo devet dana prije nego što je Studenac podnio prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, u kompaniju je stigao novi glavni financijski direktor (CFO) i član Uprave Mikołaj Chruszczewski. Iz kompanije je tada poručeno da njegovo imenovanje dolazi u trenutku kada Studenac ulazi u novu fazu poslovanja, u kojoj će se više usmjeriti na potpuno iskorištavanje potencijala izgrađenog formata i mreže, unapređenje poslovanja te stvaranje dugoročne vrijednosti za zaposlenike, kupce, dobavljače i ostale partnere.