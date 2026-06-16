Juniori pred novim zidom: AI uzima poslove za početnike

PwC-ov barometar tržišta rada otkriva kako nastaje nova podjela: jedni zahvaljujući AI-ju napreduju, drugi zaostaju

Kako umjetna inteligencija preuzima sve više rutinskih zadataka, tržište rada doživljava transformaciju koja ne donosi samo gubitke nego i neočekivane dobitke. PwC-ov Global AI Jobs Barometer za 2026. godinu, koji se temelji na analizi više od milijardu oglasa za posao s pet kontinenata, opisuje to kao nastanak 'tržišta rada s dva različita tempa'.