Tvrtke i tržišta
Juniori pred novim zidom: AI uzima poslove za početnike
16. lipnja 2026.
foto Shutterstock
PwC-ov barometar tržišta rada otkriva kako nastaje nova podjela: jedni zahvaljujući AI-ju napreduju, drugi zaostaju
Kako umjetna inteligencija preuzima sve više rutinskih zadataka, tržište rada doživljava transformaciju koja ne donosi samo gubitke nego i neočekivane dobitke. PwC-ov Global AI Jobs Barometer za 2026. godinu, koji se temelji na analizi više od milijardu oglasa za posao s pet kontinenata, opisuje to kao nastanak 'tržišta rada s dva različita tempa'.
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