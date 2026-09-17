Kolak: Pratimo prilike za akvizicije u Hrvatskoj i inozemstvu

U sljedeće tri godine planirano je više od 800 milijuna eura ulaganja u kapacitete, nove tehnologije i daljnju globalnu ekspanziju.

U anketi za Liderovo izdanje 500 najboljih, predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak osvrnuo se na investicijski ciklus kompanije, mogućnosti novih akvizicija, geopolitičke i tržišne izazove te prilike koje donose energetska tranzicija, jačanje europske industrijske baze i pristupanje Hrvatske OECD-u. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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