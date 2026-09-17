Tvrtke i tržišta

Kolak: Pratimo prilike za akvizicije u Hrvatskoj i inozemstvu

17. rujna 2026.
Gordan Kolak

Gordan Kolak

foto Pixsell
Lider
Lider
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U sljedeće tri godine planirano je više od 800 milijuna eura ulaganja u kapacitete, nove tehnologije i daljnju globalnu ekspanziju.

U anketi za Liderovo izdanje 500 najboljih, predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak osvrnuo se na investicijski ciklus kompanije, mogućnosti novih akvizicija, geopolitičke i tržišne izazove te prilike koje donose energetska tranzicija, jačanje europske industrijske baze i pristupanje Hrvatske OECD-u.

 

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#Gordan Kolak#Končar#Investicijski Ciklus#Akvizicije#Energetska Tranzicija#Oecd#Tržište Rada#Tehnologija
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