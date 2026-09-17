Dobro da Zagorje nema more i njive. Industrija je isplativija

Zagorci su bili osuđeni očuvati i razvijati industriju. Koja sada ima udjel od 40 posto u županijskome BDP-u

Najbolji je lijek za urednike/komentatore kojima zbog dugotrajne poplave loših vijesti prijeti da upadnu u profesionalnu depresiju maknuti se iz redakcije i otići nekamo na teren. U tjednu kad je nafta opet skuplja od sto dolara za barel, kad se predviđa da će AI u deset godina uništiti čovječanstvo, središnje banke dižu kamatne stope, a po Hrvatskoj se otkriva sve više ilegalnih odlagališta otpada, spasonosan je bio poziv na okrugli stol 'Industrija 2030. – što čeka zagorske tvrtke'.

Organizatori su bili Krapinsko-zagorska županija, županijski HGK, Obrtnička komora i Grad Krapina, a panelisti Goran Kolak (Končar), Darko Ranogajec (OMCO), Zvonimir Čuljak (Dunapack) i Mario Popić (Tvornica tekstila Trgovišće). Rasprava u kojoj su još sudjelovali župan Željko Kolar i predsjednik županijskoga HGK-a Anđelko Švaljek imala je, potvrdilo se, antidepresivni učinak.