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Dobro da Zagorje nema more i njive. Industrija je isplativija

17. rujna 2026.
Zagorje, poljoprivredna zemljišta, Hrvatska
foto Shutterstock
Miodrag Šajatović
Miodrag Šajatović
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Zagorci su bili osuđeni očuvati i razvijati industriju. Koja sada ima udjel od 40 posto u županijskome BDP-u

Najbolji je lijek za urednike/komentatore kojima zbog dugotrajne poplave loših vijesti prijeti da upadnu u profesionalnu depresiju maknuti se iz redakcije i otići nekamo na teren. U tjednu kad je nafta opet skuplja od sto dolara za barel, kad se predviđa da će AI u deset godina uništiti čovječanstvo, središnje banke dižu kamatne stope, a po Hrvatskoj se otkriva sve više ilegalnih odlagališta otpada, spasonosan je bio poziv na okrugli stol 'Industrija 2030. – što čeka zagorske tvrtke'.

Organizatori su bili Krapinsko-zagorska županija, županijski HGK, Obrtnička komora i Grad Krapina, a panelisti Goran Kolak (Končar), Darko Ranogajec (OMCO), Zvonimir Čuljak (Dunapack) i Mario Popić (Tvornica tekstila Trgovišće). Rasprava u kojoj su još sudjelovali župan Željko Kolar i predsjednik županijskoga HGK-a Anđelko Švaljek imala je, potvrdilo se, antidepresivni učinak.

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