EU uvodi novu naknadu na male pakete, iznos još nije poznat

Uz privremenu carinu od tri eura, od studenoga stiže i naknada za rukovanje pošiljkama vrijednosti do 150 eura

Uz privremenu carinu od tri eura na pošiljke vrijednosti ispod 150 eura koja se primjenjuje od 1. srpnja 2026., Europska unija (EU) će do 1. studenoga uvesti dodatnu naknadu za rukovanje za male pakete na razini cijele Unije, objavljeno je na stranicama Hrvatske obrtničke komore.

Nova naknada plaćat će se uz spomenutu privremenu carinu kako bi se pokrio rast troškova praćenja sve većeg broja malih paketa koji u EU ulaze e-trgovinom. Još se ne zna koliko će ta naknada iznositi budući da iznos novog nameta Europska Komisija tek treba utvrditi prije nego što je države članice počnu primjenjivati, navodi se u objavi HOK-a.

HOK je podsjetio i da je Vijeće EU usvojilo prijedlog Uredbe o uspostavi Carinskog zakonika Unije i Carinskog tijela Europske unije kojim će platforme za e-trgovinu, koje se nalaze izvan EU-a, morati plaćati carinu koju je do sada plaćao krajnji potrošač u EU. Pritom se uvode sankcije za subjekte u e-trgovini koji ne ispunjavaju svoje carinske obveze, ali i pojednostavljuju carinski postupci za najpouzdanije trgovce.

Bit će uspostavljen i jedinstveni EU Centar za carinske podatke sa sjedištem u francuskom Lilleu, koji će započeti sa radom 2027. godine.

Evidentiranje uvoza u EU i izvoza iz EU-a u tom centru bit će obvezno za poduzeća koja se bave e-trgovinom od 1. srpnja 2028., a od 1. ožujka 2034. bit će obavezno i za sve ostale trgovce.

Kada je Vijeće EU u prosincu prošle godine postiglo dogovor o primjeni spomenute fiksne carine na male pakete, već tada je istaknuto da se ta mjera razlikuje od predložene takozvane "naknade za obradu”, o kojoj se tek raspravljalo u kontekstu paketa carinskih reformi i višegodišnjeg financijskog okvira.

S druge strane, poznato je da se privremenom mjerom od tri eura fiksne carine na male pakete nastojalo odgovoriti na ogroman broj paketa koji su godinama ulazili u EU bez carine, što je dovodilo do do nepoštenog tržišnog natjecanja za prodavatelje iz EU-a, zdravstvenih i sigurnosnih rizika za potrošače, visokih razina prijevara i bojazni u pogledu okoliša.

Carina od tri eura primjenjuje se na svaki pojedini artikl u pošiljci u skladu s njihovim tarifnim brojevima.