Hrvati u kolovozu prestigli Nijemce: vodeći po noćenjima u vrhuncu sezone

Domaći gosti ostvarili su gotovo 22 posto noćenja u kolovozu, ispred Nijemaca i Poljaka, a vodeći su bili i u lipnju i srpnju

Domaći gosti u kolovozu su ostvarili najveći pojedinačni udio noćenja u objektima grupacije Rudan, ispred gostiju iz Njemačke, Poljske i drugih važnih emitivnih tržišta. Prema podacima grupacije, hrvatski gosti činili su 21,59 posto ukupnih noćenja u kolovozu. Nijemci su imali udio od 14 posto, a Poljaci 10 posto, nakon čega slijede Česi, Slovenci i Austrijanci.

Domaće tržište time je zadržalo vodeću poziciju koju je imalo i u prethodna dva mjeseca. U lipnju su hrvatski gosti ostvarili 21 posto noćenja, a u srpnju 17 posto.

Hrvati su bili vodeći i u pojedinim objektima grupacije. U Sagitti na omiškom području ostvarili su 26 posto noćenja, dok je u Pine Beachu u Pakoštanima njihov udio iznosio 21 posto. U Sagitti su iza njih bili gosti iz Bosne i Hercegovine, a u Pine Beachu Slovenci i Nijemci.

Hrvatska, Njemačka i Slovenija zajedno su tijekom kolovoza činile 43,8 posto svih noćenja u objektima grupacije.

- U lipnju i srpnju najveći udio noćenja ostvarili su nam domaći gosti, s 21 odnosno 17 posto. Kolovoz je potvrdio važnost domaćeg tržišta, uz udio od 22 posto. Hrvati su zadržali prvo mjesto u ukupnim noćenjima, a vodeći su bili i u Sagitti i Pine Beachu. Veseli nas njihovo povjerenje, posebno zato što govorimo o vrhuncu sezone. Za nas je to vrlo konkretna poruka da domaće tržište zaslužuje snažno mjesto u poslovnim planovima i razvoju ponude - ističe Roberta Rudan Buršić iz grupacije Rudan.

Podaci Rudana uklapaju se u trend rasta domaćeg turističkog prometa koji je bio vidljiv i prošle godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku navedenima u priopćenju, domaći turisti u kolovozu 2025. u hrvatskom komercijalnom smještaju ostvarili su 466 tisuća dolazaka, 4,4 posto više nego godinu ranije, te 2,3 milijuna noćenja, što je bio rast od 2,9 posto.

Biograd na Moru tada je bio vodeća destinacija prema broju noćenja domaćih turista, ispred Crikvenice i Vodica. U hotelima i sličnom smještaju domaći su gosti prema broju noćenja bili odmah iza gostiju iz Njemačke.

Rezultati iz objekata Rudana pokazuju da domaće tržište može imati znatan udio i u vrhuncu sezone, kada je prisutnost stranih gostiju tradicionalno najveća.

- Strana tržišta ostaju nam iznimno važna, ali ovaj rezultat pokazuje koliko je vrijedno imati snažnu domaću potražnju. Želimo da nam se hrvatski gosti vraćaju zbog iskustva koje su dobili i da nas preporučuju drugima. Upravo se na takvom povjerenju gradi dugoročan odnos s gostom - poručuje Rudan Buršić.