Uspješno zaključeno refinanciranje kreditnih obveza sa Zagrebačkom bankom

Ulaganje u novu tehnologiju, povećanje proizvodnih kapaciteta, novi pogoni i poslovnice, razvoj novih proizvoda, kupnja suvremenih strojeva i opreme često zahtijevaju dodatnu financijsku injekciju kako bi tvrtka mogla dalje napredovati i širiti poslovanje

Uspješno praćenje tržišnih kretanja i predvođenje novih trendova poslovni je cilj svake ozbiljne tvrtke. Zapravo, samo s takvim pristupom moguć je opstanak među nesmiljenom konkurencijom koja se bori za svakoga klijenta. Kako bi se takva utrka pratila, potrebno je osigurati rast, razvoj i postojanost poslovanja. Međutim, tvrtke često ne mogu same u cijelosti financirati velike poslovne iskorake koji to mogu postići. Ulaganje u novu tehnologiju, povećanje proizvodnih kapaciteta, novi pogoni i poslovnice, razvoj novih proizvoda, kupnja suvremenih strojeva i opreme često zahtijevaju dodatnu financijsku injekciju kako bi tvrtka mogla dalje napredovati i širiti poslovanje. Bankovne kreditne linije dobar su odgovor na te zahtjeve, pri čemu banke poduzetnicima nerijetko postaju dugoročni partneri koji osim kredita daju stručne savjete i odgovarajuću pomoć tvrtkama.

Osnaživanje gospodarstva

Banke tako mogu biti financijski partner koji omogućuje rast i stabilnost poduzeća, ali i pokretači gospodarstva stoga što osiguravaju potreban kapital, likvidnost te rješenja za sigurno poslovanje čak i u izazovnim okolnostima. Cilj je to i Zagrebačke banke, vodeće banke u Hrvatskoj i članice Grupe UniCredit, koja domaćim kompanijama osigurava pristup izvorima financiranja koji podupiru njihovu konkurentnost, investicije i dugoročan rast.

–​ Zabina snaga proizlazi iz dugogodišnje prisutnosti na hrvatskom tržištu i iskustva u radu s domaćim kompanijama iz različitih gospodarskih sektora. Kao članica Grupe UniCredit ​svojim klijentima omogućujemo pristup međunarodnoj ekspertizi, širokoj mreži stručnjaka i financijskim rješenjima koja su u stanju podupirati njihove razvojne ambicije i održiv rast. Jačanjem kompanija jačamo i hrvatsko gospodarstvo – istaknuo je direktor Gospodarstva u Zagrebačkoj banci Stipe Pejić.

Novo razdoblje

Zaba je, primjerice, sudjelovala u refinanciranju Ingre i tako, naglasio je, pokazala da vjeruje u domaće kompanije s kvalitetnim poslovnim modelom i razvojnim potencijalom. Podupirući investicije i rast tvrtki, Pejić smatra da Zaba pridonosi osnaživanju hrvatskoga gospodarstva te stvaranju dugoročne vrijednosti za poslovnu zajednicu i društvo.

Zagrebačka banka

Predsjednik Uprave Ingre Danko Deban napominje da je uspješno zaključeno refinanciranje kreditnih obveza sa Zagrebačkom bankom kao novim financijskim partnerom. Tako tvrtka u novo razdoblje poslovanja ulazi s kvalitetnijom financijskom strukturom i većim kapacitetom za razvoj.

–​ Ingra je proteklih godina provela opsežnu financijsku i operativnu konsolidaciju te postupno stvorila čvrste temelje za novi investicijski ciklus. Vodeći poslovanje konzervativno u fazi konsolidacije, naglasak je bio na pripremi razvojnih projekata, a ne na agresivnom rastu pod svaku cijenu –​ poručio je Deban.

Razvojna faza

Stabilni prihodi iz projekta 'Arena Zagreb' do 2036. omogućuju tvrtki razvoj vlastitih projekata u području nekretnina i obnovljivih izvora energije. Stoga usporedno razvija vlastiti investicijski portfelj koji obuhvaća projekte gradnje sunčanih elektrana Roviška I i II pokraj Gline, postojeću sunčanu elektranu u poslovnoj zoni u Ivanić-Gradu te gradnju luksuznih stanova na Vrbiku i u Gornjem Stenjevcu u Zagrebu.

– Jedan od Ingrinih ključnih strateških ciljeva za ovu godinu bio je novi bankovni aranžman koji bi omogućio najbolje uvjete financiranja te usklađenje tempa otplate s planiranim novčanim tokovima Društva. Aranžmanom s novim financijskim partnerom, Zagrebačkom bankom, četiri postojeća kredita refinancirana su jedinstvenim kreditnim aranžmanom sa strukturom otplate koja kvalitetnije prati generiranje novčanih tokova te pruža snažnu potporu daljnjem razvoju i provedbi investicijskih planova. Ta je transakcija poslovno, financijski i reputacijski važna – rekao je Deban, naglasivši kako je Društvo tako prešlo iz faze stabilizacije u razvojnu fazu, pri čemu rast neće graditi preuzimanjem prekomjernog rizika, nego ga temeljiti na financijskoj disciplini i planskoj realizaciji projekata.

– Optimizacijom financijskih obveza Ingra ulazi u novo razdoblje održivog rasta i stvaranja dugoročne vrijednosti – zaključio je Deban.