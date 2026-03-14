Crveno zlato u Velikoj Gorici: Zašto svuda kradu bakar?

Cijena bakra prvi je put prešla 13.000 dolara. Poduzetnici koji od otkupa metala žive otkrili su nam da im je posao postao kao kockarnica

Vrijednost bakra na povijesnoj je razini, a kako stvari stoje, nije sigurno hoće li mu cijena rasti ili će se zaustaviti. Sva je prilika da će rasti, što nam daje naslutiti povijesno iskustvo.

Naime, rast vrijednosti povezan je s ratovima, a kako se nad svijetom unazad nekoliko godina nadvila takva opasnost, nije isključeno da će se povijest ponoviti. Svijet na godinu troši između 23 i 28 milijuna tona bakra, od čega se reciklira samo četiri milijuna tona. Otpadi metala dakle imaju perspektivu, a kolega fotograf Ratko Mavar i vaš novinar posjetili su jedan takav tvrtke RP MET pokraj Velike Gorice.