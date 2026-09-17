Luka Novak: Stoti Muzej iluzija planiramo otvoriti 2028.

Do kraja ove godine otvorit će još nekoliko lokacija, a tijekom sljedeće planiraju otvoriti njih dvadesetak

Metamorfoza, kompanija koja stoji iza Muzeja iluzija, ove je godine dobila novog vlasnika, američku investicijsku kompaniju Brightwood Capital Advisors, a u planu je daljnje međunarodno širenje. Mreža danas broji više od 70 lokacija, a nastavak rasta prati sve veća konkurencija na tržištu interaktivnih muzeja i zabavnih sadržaja. Što promjena vlasništva znači za poslovanje i razvoj kompanije, kada će doći do cilja od 100 muzeja te kako se prilagođavaju novim tržištima u intervjuu za Lider razgovarali smo s direktorom razvoja (Chief Development Officer) u Metamorfozi Lukom Novakom.

Muzej iluzija trenutačno ima više od 70 lokacija diljem svijeta i nastavlja se širiti na nova tržišta. O kojim je tržištima riječ i koji su vam ključni kriteriji pri procjeni potencijala nove lokacije?

– Točno, Muzej iluzija danas posluje na 71 lokaciji diljem svijeta, a našu međunarodnu mrežu nastavljamo širiti vrlo dinamičnim tempom. Ranije ove godine otvorili smo jednu od naših najatraktivnijih korporativnih lokacija - London, u neposrednoj blizini Oxford Streeta i Covent Gardena, a do kraja godine otvaramo korporativne muzeje u San Franciscu na Market Streetu, Sacramentu te franšizni muzej u Hong Kongu. Za sljedeću godinu već imamo potvrđeno nekoliko novih lokacija, među kojima su Melbourne u Australiji, Vancouver u Kanadi, Portland u US, Birmingham u UK kao i korporativne lokacije te franšize na Bahamima, Maroku, Nigeriji, Veneciji, Puerto Ricu i u Santiago Chileu

Pri odabiru novih lokacija tražimo tržišta koja imaju snažnu kombinaciju turističke potražnje i lokalnog stanovništva, veliku frekvenciju posjetitelja te razvijenu ponudu zabavnih i turističkih sadržaja. Važni su nam i demografski pokazatelji, dostupnost lokacije te okolna maloprodajna i zabavna ponuda. U većini slučajeva lokalno stanovništvo je primarni posjetitelj Muzeja Iluzija, ali nastojimo privući i turiste te dodatno obogatiti zabavnu i edukativnu ponudu grada.