Tvrtke i tržišta

EV revolucija usporila: autoindustrija gubi milijarde i mijenja smjer

23. veljače 2026.
Stellantis corporation flag at italian headquarters after merging between Groupe PSA and FCA automotive Turin Italy January 25 2021

Stellantis corporation flag at italian headquarters after merging between Groupe PSA and FCA automotive Turin Italy January 25 2021

foto
Jozo Knez
Jozo Knez

Ogromni otpisi, slaba potražnja i kineska konkurencija prisilili su proizvođače na zaokret prema hibridima i jeftinijim modelima

Automobilska industrija prolazi kroz najskuplju transformaciju u svojoj povijesti, a očekivanja o brzini elektrifikacije sudarila su se s tržišnom realnošću. Potražnja za električnim vozilima raste, ali sporije nego što su proizvođači planirali, zbog čega tradicionalni automobilski divovi revidiraju strategije i bilježe velike financijske udare.

Iako su gubitci veliki, važno je pritom razlikovati prirodu tih troškova. Dio gubitaka odnosi se na operativne minuse u EV odjelima, dio na umanjenja vrijednosti imovine i restrukturiranja, a dio na kapitalna ulaganja koja još ne generiraju povrat.

General Motors je otpisao oko 7,6 milijardi dolara vezanih uz EV projekte i platforme, Ford Motor Company je priznao 19,5 milijardi dolara umanjenja vrijednosti, dok je Stellantis evidentirao troškove od približno 26,5 milijardi eura povezane s restrukturiranjem i elektrifikacijom. Kombinirano, američki 'Veliki trojac' suočio se s više od 50 milijardi dolara troškova vezanih uz tranziciju. Kada se uključe europski i azijski proizvođači, industrijski trošak transformacije procjenjuje se na više od 100 milijardi dolara.

Kriza je postala posebno vidljiva u veljači 2026., kada je izvršni direktor Forda Jim Farley objavio godišnji gubitak od pet milijardi dolara nakon velikog jednokratnog umanjenja vrijednosti. Fordov električni odjel Model-E akumulirao je operativne gubitke od oko 13 milijardi dolara od 2023. godine. Tvrtka je potom ublažila ambicije u segmentu potpuno električnih vozila i fokus djelomično preusmjerila prema hibridima. Slične korekcije vidljive su i drugdje. Volkswagen Group zabilježio je oko 5,1 milijardu eura troškova povezanih s transformacijom, Honda oko 4,5 milijardi dolara, dok je Volvo Cars prijavio oko 1,2 milijarde dolara umanjenja vrijednosti. Akumulirani troškovi odražavaju kolektivnu pogrešnu procjenu tempa rasta potražnje i brzine tehnološke tranzicije.

Industrija precijenila brzinu tranzicije

Korijeni pretjeranog optimizma sežu u pandemijsko razdoblje, kada su izvanredne državne mjere iskrivile tržišne signale. Velikodušne subvencije za električna vozila, povijesno niske kamatne stope i pad cijena goriva nakon početka rata u Ukrajini stvorili su umjetne uvjete potražnje. Također, komercijalni uspjeh Tesle dodatno je ubrzao ambicije tradicionalnih proizvođača.

U Njemačkoj su leasing kuće nudile premium električne modele po mjesečnim ratama usporedivima s pretplatama za mobilne telefone. Sjedinjene Države pokrenule su poticajni paket od 174 milijarde dolara za razvoj EV-ova. U takvom okruženju komercijalni uspjeh Tesla potaknuo je tradicionalne proizvođače na ambiciozne planove elektrifikacije. Jaguar Land Rover najavio je potpunu elektrifikaciju do 2025., Ford do 2030., a Volkswagen udvostručenje udjela EV prodaje na 70 posto proizvodnje do kraja desetljeća.

No, ti su se ciljevi ipak pokazali neodrživima, i to jako brzo. Cijene goriva su se stabilizirale, središnje banke značajno su podigle kamatne stope, subvencije se postupno ukidaju, a administracija američkog predsjednika Donald Trump ukinula je porezne olakšice za EV uvedene u vrijeme Joe Biden. Privremeni poticaji koji su podupirali EV procvat nestali su, razotkrivši strukturne prepreke masovnom prihvaćanju.

Cijena je i dalje ključna, ali ne i jedina prepreka

Međutim, cijena i dalje ostaje ključna prepreka. Prosječna cijena novog električnog vozila u Europi 2024. iznosila je oko 63 tisuće eura, naspram 51 tisuću eura za ekvivalentne modele s motorima s unutarnjim izgaranjem. Unatoč očekivanjima da će pad cijena baterija sniziti troškove za kupce, razlika je ostala. Međutim, sporije prihvaćanje EV-ova ne proizlazi samo iz cijene. Potrošači navode i  nedovoljno razvijenu infrastrukturu punjenja na dugim rutama, neizvjesnost oko vrijednosti rabljenih EV vozila, visoke troškove popravaka i osiguranja, zabrinutost zbog degradacije baterija te nepraktičnost za korisnike bez kućnog punjenja.

Krivi smijer

Andy Palmer, veteran industrije i ključna osoba u razvoju Nissan Leaf, smatra da su zapadni proizvođači pogriješili fokusirajući ulaganja na profitabilne SUV modele umjesto na pristupačne gradske automobile.  Time je nastao jaz između cijena i spremnosti potrošača na kupnju, a taj jaz su  spremno popunili kineski proizvođači koji su tržištu ponudili jeftinija električna vozila potpomognuti  državnom podrškom za postizanje proizvodne skale. BYD, SAIC Motor, Chery, Geely, XPeng, NIO i Leapmotor samo su neki od sve većeg broja kineskih proizvođača električnih vozila, a njihova prodaja EV-ova u Kini porasla je s 900 tisuća vozila 2020. na 6,4 milijuna 2024., uz dodatnih 4,9 milijuna plug-in hibrida. Sada, sve ukupno električna vozila čine više od 50 posto prodaje novih automobila u zemlji.

Istodobno, kinesko tržište pokazuje znakove prezasićenja. Subvencije održavaju proizvodnju, ali potražnja slabi. BYD-ova prodaja u siječnju 2026. pala je 50 posto na godišnjoj razini, dok je XPeng zabilježio pad od jedne trećine. Agresivno snižavanje cijena izbrisalo je više od 471 milijardu juana prihoda u tri godine. Zbog toga su se kineski proizvođači okrenuli izvozu.

BYD planira povećati izvoz za 25 posto u 2026., a prodaja u Njemačkoj porasla je više od deset puta. Velika Britanija posebno je privlačna jer nema carinske barijere, a kineski modeli sve su prisutniji i na tržištima južne i istočne Europe.

Iako je EU uvela carine na kineski uvoz, proizvođači ih zaobilaze pokretanjem proizvodnje u Europi i fokusom na hibridne modele. Analitičari procjenjuju da će zapadni proizvođači ubrzati razvoj jeftinijih vozila s LFP baterijama kako bi postigli cjenovnu konkurentnost.

Istodobno, dugoročni regulatorni okvir ostaje jasan. EU i dalje planira postupno ukidanje prodaje novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem nakon 2035., što znači da elektrifikacija nije upitna, ali je upitan njezin tempo.

#Automobilska Industrija#Električna Vozila#Elektrifikacija#Financijski Gubici#Hibridna Vozila#Cijena Električnih Vozila
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right