Matuško kupuje vinariju u Toskani, vrijednost do dva milijuna eura

Pelješka vinarska obitelj kreće u međunarodnu ekspanziju: novi brend, talijanske sorte i do 60 tisuća boca godišnje

Mato Violić Matuško, vlasnik jedne od najprepoznatljivijih peljeških vinarija s podrumom u Potomju koji godišnje posjeti i do 70 tisuća vinskih zaljubljenika iz cijelog svijeta, planira akviziciju vinarije u Toskani u vrijednosti između 1,5 i 2 milijuna eura. Riječ je o prvom izlasku hrvatskog butik vinarstva u vlasništvo talijanskog vinogradarskog posjeda, a u posao će biti uključena cijela obitelj.