vinarska akvizicija

Matuško kupuje vinariju u Toskani, vrijednost do dva milijuna eura

19. veljače 2026.
Matuško vinarija

Matuško vinarija

foto
Roko Kalafatić
Roko Kalafatić

Pelješka vinarska obitelj kreće u međunarodnu ekspanziju: novi brend, talijanske sorte i do 60 tisuća boca godišnje

Mato Violić Matuško, vlasnik jedne od najprepoznatljivijih peljeških vinarija s podrumom u Potomju koji godišnje posjeti i do 70 tisuća vinskih zaljubljenika iz cijelog svijeta, planira akviziciju vinarije u Toskani u vrijednosti između 1,5 i 2 milijuna eura. Riječ je o prvom izlasku hrvatskog butik vinarstva u vlasništvo talijanskog vinogradarskog posjeda, a u posao će biti uključena cijela obitelj.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Mato Violić Matuško#Vinarija Matuško#Akvizicija#Toskana#Hrvatska Vina#Butik Vinarstvo#Vinska Industrija#Internacionalizacija#Enogastronomija#Vinski Turizam
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right