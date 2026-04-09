Mešić.com: podaci iz gruntovnice ne pokazuju stvarno stanje

Tvrtka tvrdi da prodaja nije spora te da su zaključci o lošoj prodaji pogrešni zbog neažurnih zemljišnoknjižnih podataka

Na tekst o dinamici prodaje stanova u projektima tvrtke Mešić, u kojem smo, pozivajući se na podatke iz zemljišnih knjiga, ukazali na značajan udio neprodanih stanova i nakon završetka projekata, reagirala je tvrtka MEŠIĆ COM d.o.o. putem svoje punomoćnice, odvjetnice Anite Filipović. U zahtjevu za ispravak, koji je upućen redakciji temeljem Zakona o medijima, osporava se dio interpretacija iz članka, posebno u dijelu koji se odnosi na točnost zemljišnoknjižnih podataka, povezanost društava te zaključke o uspješnosti prodaje.

U zahtjevu za ispravak navodi se da su u članku iznesene netočne ili nepotpune informacije, pri čemu se osporava neprecizno navođenje društva (jer „društvo Mešić“ formalno ne postoji, već MEŠIĆ COM d.o.o.), pogrešno dovođenje u vezu s tvrtkom M Plus umjesto s MC PLUS d.o.o., kao i zaključci temeljeni na zemljišnoknjižnim podacima za koje tvrde da nisu nužno ažurni ni potpuno pouzdani.

Ističu da razlike između upisa u gruntovnici i stvarnog stanja proizlaze iz operativnih razloga, poput procesa realizacije kredita, kašnjenja u uknjižbi ili činjenice da dio jedinica nije namijenjen prodaji, te odbacuju tezu da prodaja ne ide dobro, pozivajući se na financijske rezultate iz 2024. godine, uz prihode od oko 32,7 milijuna eura i dobit od oko 6,1 milijun eura.