Ivan Todorić: Širimo se u Sloveniju, IPO je opcija koju razmatramo

U posljednje dvije godine bilo je interesa PE fondova, no za nas dolaze u obzir ili potpuna prodaja ili ulazak manjinskog partnera.

Minute potrebne za isporuku narudžbe, postoci troškova pojedinih segmenata, koliki je rast prodaje donijela promjena dobavljača kruha… Tijekom razgovora Ivan Todorić, osnivač domaćeg lanca brze prehrane Bites & Beyond, kontinuirano se referira na konkretne podatke i operativne pokazatelje. Trudi se ne prepustiti slučaju ni najmanji dio sustava – stalno nešto popravlja, ubrzava ili pojednostavnjuje. Na tom principu izgradio je svoj poslovni put, od restorana koji je isprva bio sporedni projekt do lanca koji danas ostvaruje gotovo 30 milijuna eura prihoda i više od milijun dostava na godinu. U razgovoru govori o rastu akvizicijama, centralnoj kuhinji kao sljedećem velikom iskoraku, odnosu prema globalnim lancima, konkurenciji i mogućem IPO-u.

Zašto ste se uopće odlučili ući baš u posao restorana brze prehrane? Jeste li pri ulasku u taj biznis imali neki uzor ili koncept prema kojem ste se orijentirali?

– Prvi lokal Good Fooda u Teslinoj otvorili smo još 2011. godine. U restoranski sam biznis ušao gotovo iz hobija, iz strasti prema hrani koju dijelim sa suprugom Milicom, koja je od početka aktivno uključena u izgradnju kompanije. Hrana nam je važan dio svakodnevice i bilo je prirodno razvijati posao u industriji koja nas osobno veseli. Do 2017./2018. to je bio više usputni biznis, a od 2019. u kompaniju smo usmjerili sav fokus, kapital i energiju. Inspiracija za brend došla je iz New Yorka, gdje smo se supruga i ja upoznali 2008. godine. Ondje nam se svidio koncept Chopt Creative Salada, koji nam se učinio zanimljivim i tržišno perspektivnim. U tom trenutku takav model u Hrvatskoj još nije postojao. Naravno, model smo prilagodili domaćem tržištu te dodali burgere i sendviče kako bismo pokrili i večernji segment. U New Yorku se takvi lokali zatvaraju već u 17 sati, no takav model kod nas ne bi bio dovoljno profitabilan. Zato smo od početka razmišljali o ponudi koja omogućuje konzumaciju tijekom većeg dijela dana ili barem da poslužujemo dva obroka, primjerice ručak i večeru.

Koliko je zahtjevno voditi lanac restorana brze hrane?

– Svaki business koji zahtjeva veliki broj zaposlenika je zahtjevan. Danas je sve teže naći kvalitetnu radnu snagu. Drugo, zahtjevno je otvarati nove lokacije. Količina papirologije, dokumentacije, dogovora sa susjedima oko ventilacije i sl. to je dodatna komplikacija i zaista moraš imati strašne vještine, energiju i smirenost da to sve preživiš. Zahtjevan je jer su stalno velike promjene. No, s druge strane, Covid je jako ubrzao trend naručivanja hrane od doma. Inače bi možda trebalo sedam godina da se taj trend kod nas raširi, a zahvaljujući Covid krizi se dogodio znatno brže. Gledano po lokaciji po broju dostava, mi smo danas lideri na tom tržištu.