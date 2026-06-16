Što nam to spremaju? Pogledajte što vlasnik Lidla zapravo radi s novcem!

Šokantni zaokret obitelji Schwarz: Milijarde s blagajni sele u vlastite prekooceanske brodove, vlakove, tvornice hrane i europski AI Cloud

Njemačka Schwarz grupa, vlasnik trgovačkih lanaca Lidl i Kaufland koje Hrvati obožavaju, objavila je poslovne rezultate za fiskalnu 2025. godinu. Brojke su, za početak, impozantne: obiteljski maloprodajni div ostvario je prihod od 185,6 milijardi eura, uz rast od 5,8 posto u odnosu na godinu ranije. Čak 140,2 milijarde eura otpada na Lidl, a 36,7 milijardi na Kaufland, iz čega je vidljivo da diskontni model i dalje vuče glavninu rasta.

Schwarz Group rezultati 2025

No, domaći kupac koji u Lidlu obavlja tjednu nabavku ne vidi ono što stoji iza tih brojki. Obitelj Schwarz u pozadini provodi strateški zaokret koji daleko nadilazi samu maloprodaju. Od klasičnog diskontera i trgovca, grupacija se pretvara u tehnološki samodostatni konglomerat koji se širi u gotovo svim smjerovima i želi posjedovati sve – od tvornica, brodova i vlakova pa sve do trgovačkih polica. I to nije sve; vlasnici Lidla i Kauflanda ulažu čak i u europski suverenitet i grade čak i svoj podatkovni centar. Sve to znači da se milijarde zarađene na blagajnama sele u projekte koji s prodajom kruha i mlijeka nemaju nikakve veze.