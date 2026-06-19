Mövenpick uskoro otvara novi hotel u Novom Vinodolskom

Bit će to drugi hotel ovog brenda u Hrvatskoj, nakon Mövenpicka Zagreb, otvorenog u lipnju 2022. u Buzinu

Mövenpick Hotels & Resorts, jedan od premium brendova globalne hotelijerske grupacije Accor, nastavlja širiti međunarodni portfelj novim hotelima u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Uzbekistanu i Armeniji. Ovi hoteli su nastavak snažnog rasta brenda, nakon nedavnih otvaranja u Poljskoj, Grčkoj i Italiji te uoči planiranog ulaska na tržište Ujedinjenog Kraljevstva u 2027. godine.

Osnovan 1948., Mövenpick je započeo kao pionirski švicarski restoranski brend i izrastao u međunarodni hotelski brend u kojem su hrana i piće temelj iskustva gostiju, a danas se ta baština odražava u više od 140 hotela diljem svijeta.

Drugi Mövenpick u Hrvatskoj

U blizini Novog Vinodolskog, Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay trebao bi otvoriti vrata u srpnju 2026. Novi hotel imat će Salterra Wellness & Spa površine 14 tisuća četvornih metara, što će biti najveći wellness centar u Hrvatskoj, s bogatom ponudom tretmana, grijanim bazenima s morskom vodom, saunama i turskim hamamom. Otvorenje Salterra Wellness & Spa predviđeno je do kraja godine. Obitelji će moći koristiti Sea Breeze pool park i Little Birds Club.

Ovo nadolazeće otvaranje dodatno jača prisutnost brenda u Hrvatskoj, nakon Mövenpicka Zagreb, otvorenog u lipnju 2022. u Buzinu, poslovnoj četvrti glavnog grada, sa 104 sobe i apartmana i pametnom tehnologijom.

Hotel u Novom Vinodolskom imat će 198 moderno uređenih soba i apartmana, od kojih će većina imati privatne balkone s pogledom na more i otok Krk. U sklopu hotela nalazit će se restorani Figo, koji će nuditi mediteranska jela pripremljena od lokalnih namirnica i maslinovog ulja iz maslinika resorta, te Affamata s južnotalijanskim klasicima u formatu za dijeljenje. Gosti će moći uživati i u kavi u panoramskom lounge baru s pogledom od 180° ili posjetiti Fjaka Beach Bar.

U svibnju ove godine Mövenpick je otvorio prvi hotel i u Crnoj Gori, Mövenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay, smješten u povijesnom naselju Risan, kao i prvi hotel u Armeniji, Mövenpick Yerevan, te u Uzbekistanu, Mövenpick Tashkent Old City.

Planirani ulazak na tržište UK-a

Mövenpick se također priprema prvi put ući na tržište Ujedinjenog Kraljevstva s hotelom Mövenpick Hampshire – Old Thorns. Njegovo otvorenje nakon opsežne renovacije planirano je za kraj 2027. Smješten na više od 300 hektara ruralnog područja Hampshirea, udaljen oko sat vremena od Londona, resort sa 194 sobe donijet će prepoznatljivu gostoljubivost i kulinarsku baštinu brenda u ovu povijesnu lokaciju.

Hotel će imati vrhunski golf teren, 2,5 tisuća četvornih metara konferencijskog i prostora za sastanke, četiri restorana, wellness centar s novim spa sadržajem te dvoranu za događanja kapaciteta do 500 gostiju. Renovacija će biti usmjerena na sobe, wellness i rekreacijske sadržaje te osvježene gastronomske koncepte, čime će se dodatno ojačati pozicija resorta kao destinacije u ruralnom okruženju za odmor, događanja i poslovne susrete u južnoj Engleskoj.