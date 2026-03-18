Obnovljen Maistrin hotel Monte Mulini u Rovinj dovodi prestižni Riva Destinations

Maistrin hotel Monte Mulini ovog proljeća ponovno otvara svoja vrata nakon investicijskog ciklusa vrijednog 9 milijuna eura, kojim su obnovljene smještajne jedinice, restorani i zajednički prostori. Hotel novu sezonu dočekuje s osvježenim identitetom i suvremenim dizajnom, s ciljem dodatnog podizanja razine kvalitete boravka gostiju.

U sklopu ovog investicijskog iskoraka, Monte Mulini uvodi Riva Destinations, ekskluzivni lifestyle koncept legendarnog talijanskog brenda Riva, koji je dio Ferretti Group, jednog od globalnih lidera u segmentu luksuznih jahti. Time Rovinj postaje dio odabranog kruga svjetskih destinacija, tek 11 njih: Monako, Venecija, Pariz, Napulj, Como, Majorka i drugih prestižnih destinacija, koje gostima nude cjelovito Riva iskustvo izvan same nautike.

U okviru Riva Destinations koncepta, hotel predstavlja koncepte Riva Lounge i Riva Privée – prostore osmišljene kao reinterpretaciju prepoznatljive estetike Riva brodova. Riva Lounge restoran nalazi se na najnižoj razini hotela te prostor objedinjuje svijetli unutarnji dio i panoramsku terasu okrenutu prema moru, dok Riva Privée nudi intimniji ambijent namijenjen privatnim okupljanjima i posebnim prigodama. Dizajn interijera inspiriran je stilom pedesetih godina prošlog stoljeća i estetikom Dolce Vita, s karakterističnim materijalima i detaljima poput mahagonija, rebrastog javora, poliranog čelika, kroma i akvamarin tonova. Prostor je oplemenjen autentičnim dizajnerskim elementima poput Aquariva lampi i stolica inspiriranih modelom Aquarama, kao i arhivskim fotografijama koje evociraju nasljeđe i mitologiju brenda Riva. Koncept se temelji na suptilnoj eleganciji i vrhunskoj izradi, bez naglašene ekstravagancije, u skladu s identitetom hotela Monte Mulini.

Gosti hotela imat će pristup modelu Riva Aquariva Special gliseru, novoj verziji jednog od najlegendarnijih modela iz ponude brenda Riva, koji je postao simbol njegova suvremenog duha. Time se boravak u Monte Muliniju proširuje na ekskluzivne doživljaje plovidbe rovinjskim arhipelagom, od istraživanja skrivenih uvala do organiziranih zalazaka sunca i privatnih događanja na moru.

Dolaskom Riva Destinations koncepta te nastavkom ulaganja u kvalitetu i sadržaj, Hotel Monte Mulini ulazi u novu fazu razvoja, spajajući svoju 17-godišnju tradiciju vrhunskog gostoprimstva s bezvremenskom elegancijom jednog od najpoznatijih svjetskih nautičkih brendova.