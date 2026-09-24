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Otkrivamo pozadinu krize u Studencu: 180 milijuna obveza dobavljačima

24. rujna 2026.
Trgovina Studenca
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Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Studenac je ostao bez dijela bankarskog financiranja, dobavljači su pokrenuli naplatu, a dospjele obveze već prelaze 60 milijuna eura.

Dokumentacija upućena Trgovačkom sudu u Splitu uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka ogolila je razmjere sloma likvidnosti u Studencu. Najveći trgovački lanac u Hrvatskoj po broju trgovina 23. rujna raspolagao je sa svega 10,3 milijuna eura na bankovnim računima, naspram više od 60,6 milijuna eura već dospjelih obveza prema dobavljačima.

Prema toj dokumentaciji, financijska rupa dodatno se širi u idućih 30 dana - na naplatu bi trebalo stići dodatnih 76,1 milijun eura obveza prema dobavljačima, a nakon toga još 39,2 milijuna. Istodobno Studenac u idućih mjesec dana mora osigurati još gotovo 13,5 milijuna eura za plaće, poreze i doprinose.

Osim toga, banke su posljednjih tjedana snažno ograničile ili potpuno zatvorile izvore kratkoročnog financiranja kojima je financirao zalihe i obrtni kapital.

Iz dokumentacije proizlazi da je jedan od prijelomnih trenutaka nastupio 7. rujna, kada Studenac nije vratio niti refinancirao 28,5 milijuna eura povučenih iz revolving kreditne linije, takozvanog RCF-a. Riječ je o dijelu velikog međunarodnog financijskog aranžmana sklopljenog u lipnju 2025. s konzorcijem u kojem su poljska Bank Pekao, Europska banka za obnovu i razvoj, fond PZU, mađarski OTP, hrvatski OTP i Zagrebačka banka.

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#Studenac#Zagrebačka Banka#Financijski Problemi#Predstečajni Postupak#Dobavljači#Likvidnost#Blokada Računa
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