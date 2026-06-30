Od srpnja obvezni tahografi za kombije, kazne idu do 6630 eura

Nova obveza ugradnje pametnih tahografa stupa na snagu 1. srpnja, a prema procjenama odnosi se na otprilike tisuću vozila u Hrvatskoj

Od 1. srpnja, na snagu stupa nova obveza ugradnje pametnih tahografa koja se prvi put proširuje i na laka gospodarska vozila.

Do sada su tahograf morala imati vozila teža od 3,5 tone, dok će se od 1. srpnja ta obveza odnositi i na laka gospodarska vozila najveće dopuštene mase između 2,5 i 3,5 tone, uključujući priključno vozilo, koja se bave međunarodnim prijevozom ili kabotažom (prijevozom tereta unutar druge države).

U takva je vozila potrebno ugraditi pametni tahograf druge generacije, uređaj koji bilježi granične prijelaze, mjesta utovara i istovara te aktivnosti vozača.