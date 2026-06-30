Tvrtke i tržišta

Od srpnja obvezni tahografi za kombije, kazne idu do 6630 eura

30. lipnja 2026.
tahograf, tahografi, vozači kombija, vozači kamiona
Donatella Pauković
Donatella Pauković
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Nova obveza ugradnje pametnih tahografa stupa na snagu 1. srpnja, a prema procjenama odnosi se na otprilike tisuću vozila u Hrvatskoj

Od 1. srpnja, na snagu stupa nova obveza ugradnje pametnih tahografa koja se prvi put proširuje i na laka gospodarska vozila.

Do sada su tahograf morala imati vozila teža od 3,5 tone, dok će se od 1. srpnja ta obveza odnositi i na laka gospodarska vozila najveće dopuštene mase između 2,5 i 3,5 tone, uključujući priključno vozilo, koja se bave međunarodnim prijevozom ili kabotažom (prijevozom tereta unutar druge države).

U takva je vozila potrebno ugraditi pametni tahograf druge generacije, uređaj koji bilježi granične prijelaze, mjesta utovara i istovara te aktivnosti vozača.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Tahograf#Tahografi#Akd#Mmpi#Vozači
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right