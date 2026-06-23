Kartice nisu donijele red: taksi tržište i dalje bez kontrole

Taksisti za Lider tvrde da se na tržištu od donošenja novih pravila apsolutno ništa nije promijenilo. Vozi se i dalje imali karticu ili ne

Kartica autotaksi vozača trebala je uvesti reda na domaće taksi tržište. Nedavno smo u Lideru objavili članak o tome da je Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) izdala preko 15 tisuća kartica bez kojih se u Hrvatskoj pojedinci ne mogu legalno baviti taksi uslugama. No, unatoč novim pravilima, silnim najavama novih pravila i upozorenjima o kaznama ako se kartice ne nabave – tržište taksi usluga u Hrvatskoj još je uvijek u kaosu, a na cestama još uvijek voze oni koji karticu ne posjeduju.

Kako je nedavno za Lider rekao predsjednik Udruge 1717 Danijel Pilko, pad broja vozila i vozača nije primjetan s uvođenjem novih pravila, ali sve je više onih koji uklanjaju sve oznake i taksi transparente kako bi djelatnost nastavljali obavljati bez poštivanja novih pravila.

Javili su nam se i taksisti koji tvrde da se na tržištu nije promijenilo apsolutno ništa osim da je 15 tisuća vozača platilo kartice dok ih drugi nisu platili te svejedno nastavili voziti i naplaćivati svoje usluge imali karticu ili ne.