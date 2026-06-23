Biznis i politika

Kartice nisu donijele red: taksi tržište i dalje bez kontrole

23. lipnja 2026.
Uber, taksi, taxi, auto

Uber, taksi, taxi, auto

foto Shutterstock
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović

Taksisti za Lider tvrde da se na tržištu od donošenja novih pravila apsolutno ništa nije promijenilo. Vozi se i dalje imali karticu ili ne

Kartica autotaksi vozača trebala je uvesti reda na domaće taksi tržište. Nedavno smo u Lideru objavili članak o tome da je Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) izdala preko 15 tisuća kartica bez kojih se u Hrvatskoj pojedinci ne mogu legalno baviti taksi uslugama. No, unatoč novim pravilima, silnim najavama novih pravila i upozorenjima o kaznama ako se kartice ne nabave – tržište taksi usluga u Hrvatskoj još je uvijek u kaosu, a na cestama još uvijek voze oni koji karticu ne posjeduju.

Kako je nedavno za Lider rekao predsjednik Udruge 1717 Danijel Pilko, pad broja vozila i vozača nije primjetan s uvođenjem novih pravila, ali sve je više onih koji uklanjaju sve oznake i taksi transparente kako bi djelatnost nastavljali obavljati bez poštivanja novih pravila.

Javili su nam se i taksisti koji tvrde da se na tržištu nije promijenilo apsolutno ništa osim da je 15 tisuća vozača platilo kartice dok ih drugi nisu platili te svejedno nastavili voziti i naplaćivati svoje usluge imali karticu ili ne.

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