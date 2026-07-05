Hrvatske dionice rastu već 13. tjedan, Dalekovod skočio 19 posto

Domaće dioničko mjerilo CROBEX ojačao je prošloga tjedna 0,5 posto, na razinu od 4477 bodova, dok je CROBEX skliznuo 0,6 posto

Na Zagrebačkoj je burzi CROBEX indeks porastao i prošloga tjedna, već 13. tjedan zaredom, dok je CROBEX10 oslabio drugi tjedan zaredom, pri čemu je porastao i redovni promet. Domaće dioničko mjerilo ojačalo je prošloga tjedna 0,53 posto, na razinu od 4477 bodova. Istodobno, CROBEX10 skliznuo je 0,56 posto, na 2872 boda. U drugom tromjesečju oba indeksa ostvarila su znatne dobitke - CROBEX 17,8 posto, a CROBEX10 19,7 posto.

Končar u padu

Redovni promet dionicama iznosio je 15,6 milijuna eura, oko šest milijuna više nego u tjednu ranije. Uz to, ostvareno je gotovo tri milijuna eura blok prometa s dvije dionice – povlaštenom Adrisa (2,04 milijuna eura) i dionicom Končara (951 tisuću eura). Uobičajeno najveći promet u redovnom trgovanju ostvaren je dionicom Končara, više od šest milijuna eura, pri čemu joj je cijena pala 3,1 posto, na 1000 eura, pa je među likvidnijima bila najveća gubitnica. S prometom od oko 2,4 milijuna eura slijedila je povlaštena dionica Adris grupe, kojoj je cijena porasla 1,5 posto, na 103,5 eura.

U fokusu investitora bila je i dionica Dalekovoda, kojom je ostvareno 2,2 milijuna eura, a cijena joj je skočila 17,9 posto, na 18,8 eura, pa je tako bila najveća dobitnica. Znatniji promet imala je još i dionica AD Plastika, 652 tisuće eura, uz skok cijene za 9,09 posto, na 30 eura. Uz dionicu Dalekovoda, po skoku cijene za 17,3 posto, na 12,9 eura, istaknula se i dionica Jadroplova.

S druge strane, među likvidnijima je, uz dionicu Končara, najveća gubitnica bila dionica Zagrebačke banke, čija se cijena spustila za tri posto, na 22,6 eura.

Nesigurno na Wall Streetu

Na svjetskim su burzama indeksi prošloga tjedna porasli, nadoknadivši gubitke od prethodnog tjedna, no trgovalo se nesigurno zbog velikih oscilacija cijena dionica u tehnološkom sektoru. Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks porastao oko dva posto, na rekordnih 52.900 bodova, dok je S&P 500 ojačao 1,8 posto, na 7483 boda, a Nasdaq 2,1 posto, na 25.832 boda.

Na početku prošloga tjedna indeksi su znatno porasli jer su ulagači najviše kupovali dionice tehnoloških dionica, nastojeći nadoknaditi dio gubitaka od prethodnoga tjedna, kada je taj sektor bio pod snažnim pritiskom. No, u drugom dijelu tjedna oštro su pale cijene dionica proizvođača čipova, što je posljedica korekcije nakon njihovog snažnog rasta u proteklom tromjesečju. Unatoč oštrom padu posljednjih dana, taj je sektor od početka godine u plusu oko 78 posto.

- Investitori vjerojatno povlače dio zarade iz tog sektora, nakon snažnog rasta od početka godine - kaže Bruce Zaro, direktor u tvrtki Granite Wealth Management. U fokusu ulagača bilo je prošloga tjedna izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje je pokazalo da je u lipnju broj zaposlenih porastao za samo 57 tisuća, dok su analitičari očekivali rast za 110 tisuća.

No, taj loš podatak pozitivno je utjecao na burze jer ulagači vjeruju da američka središnja banka zbog slabosti tržišta rada neće značajnije podići kamatne stope. Međutim, kako se inflacija u SAD-u kreće na najvišim razinama u tri godine, i dalje se procjenjuje da će Fed u drugom dijelu godine povećati kamatne stope za 0,25 postotnih bodova.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,6 posto, na 10.679 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 4,5 posto, na 25.779 bodova, a pariški CAC 1,4 posto, na 8508 bodova.