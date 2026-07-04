Tvrtka iz Jankomira izvozi autodijelove u Europu, Ameriku i Aziju

Nakon početaka na Hreliću, obiteljski posao prerastao je u proizvodnju koja većinu prihoda ostvaruje na stranom tržištu

Zvuk hidrauličnih preša i miris obrađenog lima dočekuju nas već pri ulasku u proizvodni pogon AR Hrupelja u zagrebačkom Jankomiru. Između velikih strojeva, laserskog rezača i vlastite alatnice nastaju pragovi, rubovi blatobrana, podovi i drugi karoserijski autodijelovi koji će za nekoliko dana završiti na automobilima diljem Europe. Danas je to moderna proizvodnja, no malo toga upućuje na činjenicu da je cijela priča započela 1982. godine u garaži obiteljske kuće.

Tada je autolimar Branko Hrupelj, koji je, nažalost, preminuo netom prije objave ovog teksta, odlučio napraviti ono što je u to vrijeme malo tko pokušavao, pokrenuti vlastitu proizvodnju zamjenskih karoserijskih autodijelova.

– Otac je svakodnevno radio kao autolimar i najbolje je znao koliko je teško pronaći kvalitetan zamjenski dio. Umjesto da čeka da ga netko drugi proizvede, odlučio je pokušati sâm – prisjeća se direktor Hrvoje Hrupelj.

Početak nije bio nimalo jednostavan. Strojeve potrebne za proizvodnju nije bilo moguće jednostavno kupiti pa je Branko Hrupelj, zajedno sa svojim stricem, vlastitim rukama izradio prvu hidrauličnu prešu. Istodobno je razvijao i prve proizvodne alate, oslanjajući se isključivo na znanje koje je godinama stjecao popravljajući automobile.