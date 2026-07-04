1000 najvećih

Ivana Mrkonjić: Hrvatska pošta spremna je za novu eru e-trgovine

4. srpnja 2026.
Ivana Mrkonjić,predsjednica Uprave Hrvatske pošte

Ivana Mrkonjić,
predsjednica Uprave Hrvatske pošte

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Predsjednica Uprave kaže da AI i automatizacija povećavaju učinkovitost, a Pošta svoju ulogu vidi kao dio kritične infrastrukture države

U anketi za posebno Liderovo izdanje 1000 najvećih, u kojoj čelnici vodećih hrvatskih kompanija iznose očekivanja za iduće razdoblje, predsjednica Uprave Hrvatske pošte Ivana Mrkonjić ističe da će ulaganja u logistiku, digitalizaciju i umjetnu inteligenciju biti ključna za daljnji rast i otpornost kompanije.
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#Ivana Mrkonjić #Hrvatska Pošta#Logistika#Digitalizacija#Umjetna Inteligencija#E-trgovina#Automatizacija#Obnovljivi Izvori Energije
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