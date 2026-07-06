Grounded Serenity Retreats - održivi premium turizam u Slavoniji

Grounded Serenity Retreats nastao je kako bi ženama ponudio mjesto na kojem se mogu zaustaviti, odahnuti i jednostavno biti prisutne

U vremenu kada se uspjeh najčešće mjeri brzinom, rezultatima i stalnom dostupnošću, sve više žena koje vode tvrtke, upravljaju timovima i donose važne odluke traži nešto što se danas smatra najvećim luksuzom, a to je prostor za potpuni predah.

Upravo iz te potrebe nastao je Grounded Serenity Retreats, održivi premium retreat koji od 14. do 18. rujna 2026. u hotelu Materra u Čepinu okuplja poduzetnice, direktorice i menadžerice u intimnom okruženju osmišljenom za regeneraciju tijela i uma. Program, čiju je promociju sufinancirala Hrvatska turistička zajednica, pozicionira Slavoniju kao novu destinaciju tihog luksuza i održivog premium turizma.

Za žene koje svakodnevno brinu o ljudima, timovima i poslovnim rezultatima, vrijeme za sebe često postaje posljednja stavka na listi prioriteta. Grounded Serenity Retreats nastao je upravo iz tog uvida, kako bi ponudio mjesto na kojem se mogu zaustaviti, odahnuti i nekoliko dana jednostavno biti prisutne, bez pritiska, očekivanja i donošenja novih odluka.

Petodnevni program uključuje vođene mindfulness module, autentična eno-gastro iskustva kroz posjet Vinariji Josić te privatne Art & Wine susrete, uz dovoljno vremena za tišinu, odmor i spontano povezivanje sa ženama koje dijele slična životna iskustva.

– Grounded Serenity Retreats nastao je iz stvarnog uvida u svakodnevicu žena koje upravljaju složenim sustavima i svakodnevno donose strateške odluke, dok istovremeno kronično odgađaju vrijeme za vlastiti predah. Brinu o zaposlenicima, obiteljima, partnerima i poslovima, a rijetko imaju priliku zastati. Željela sam stvoriti mjesto na kojem pet dana ne moraju donijeti nijednu odluku, ne moraju nikoga voditi niti biti odgovorne za sve. Samo biti prisutne, odmoriti i ponovno se povezati sa sobom – istaknula je Maja Domijan, vlasnica agencije Eventful i autorica koncepta Grounded Serenity Retreats.

Posebnu vrijednost projektu daje i njegova održiva filozofija. Cijeli retreat organiziran je prema načelima organizacija održivih događanja od pažljivog odabira hotela s visokim standardima održivosti, korištenja lokalnih i sezonskih namirnica te smanjenja otpada, do potpunog izostanka tiskanih materijala. Održivost ovdje nije dodatak programu, već temeljna vrijednost cijelog iskustva.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici projekta: Grounded Serenity · Wine, Wellness & Gourmet · Slavonija 2026