Od Rockyja do startupova: danas svaki autsajder želi postati jednorog

Nepoznati glumac s filmom Rocky popularizirao je metaforu autsajdera – ljudi kojima nitko nije davao šanse, a osvojili su svijet

Dana 6. srpnja 1946. rođen je Sylvester Stallone. Svjetsku slavu stekao je 1976. kao scenarist i nositelj naslovne uloge u Rockyju, koji je osvojio Oscara za najbolji film.

Priča je to o boksaču Rockyju Balboi koji preživljava kao utjerivač dugova. Iznenada dobiva priliku života – da nastupi kao izazivač svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Ta filmska fikcija postala je univerzalna metafora za autsajdere.

Stallone isključen iz 14 škola

Rocky nije pobijedio zato što je bio najbolji. Pobijedio je jer je dobio priliku i jer nije odustao. Upravo takve priče, u sportu, politici, biznisu i drugim djelatnostima stalno se ponavljaju.

Autsajder je onaj kojeg nitko ne smatra favoritom, koji dolazi iz slabije pozicije i kojem su šanse male, ali ipak postoje. Stallone je i sam bio takav: klinac isključen iz 14 škola, ali se ipak uspio upisati na fakultet zahvaljujući sportskoj stipendiji. Kao nepoznat glumac bez novca uspio je progurati vlastiti scenarij i od njega napraviti globalni fenomen.

Autsajderi na pobjedničkom postolju

Povijest je prepuna trenutaka u kojima autsajderi pobjeđuju. U sportu su to Buster Douglas, koji je 1990. šokirao svijet pobjedom nad Mikeom Tysonom, ili Leicester City, koji je 2016. osvojio englesko nogometno prvenstvo unatoč gotovo nevjerojatnim izgledima.

Grčka je 2004. postala europski prvak u nogometu, a australski klizač Steven Bradbury osvojio olimpijsko zlato 2002. nakon što su svi njegovi konkurenti pali u završnici utrke.

Iako na aktualnom Svjetskom prvenstvu u nogometu nisu pobijedili, Zelenortski otoci prve tri utakmice uspjeli su senzacionalno remizirati i plasirali su se u drugi krug, gdje ih je nakon dramatičnih produžetaka izbacio svjetski prvak Argentina.

Slične priče postoje i u politici. Volodimir Zelenski od komičara postaje predsjednik države, dok Donald Trump bez političkog iskustva pobjeđuje etablirane kandidate. Obrazac je isti: netko izvan sustava koristi trenutak i mijenja očekivani ishod.

Hrvatski autsajderi

Takvih primjera ima i u Hrvatskoj. Goran Ivanišević osvojio je Wimbledon 2001. kao ‘wild card’, što je jedan od najvećih autsajderskih trijumfa u tenisu.

Hrvatska nogometna reprezentacija bila je autsajder i 1998., kada je osvojila treće mjesto na svijetu, i 2018., kada je došla do finala. Janica Kostelić došla je iz zemlje bez snažne skijaške tradicije i postala jedna od najuspješnijih olimpijki svoje generacije.

Autsajderi povremeno uspijevaju i u hrvatskoj politici. Most je 2015. od lokalne inicijative prerastao u jednog od ključnih igrača nacionalne politike i odlučivao o formiranju vlasti. Živi zid nastao je iz aktivizma i također osvojio značajan broj glasova.

Tomislav Tomašević došao je iz civilnog sektora i pobijedio na izborima za gradonačelnika Zagreba. Takvi primjeri pokazuju da i politika, poput sporta, povremeno otvara prostor onima koje nitko nije smatrao favoritima.

Tehnologija povećala šanse izazivačima

Posljednjih desetljeća pojam autsajdera preselio se u svijet poduzetništva, gdje se danas taj obrazac najjasnije vidi. Startup scena danas je svojevrstan ring u kojem gotovo svatko pokušava postati novi Rocky ili novi Steve Jobs. Mala ideja pokušava pobijediti velike sustave, mali tim izaziva globalne kompanije.

Sličan obrazac vidi se kod hrvatskih jednoroga Infobipa i Rimca – projekata koji su krenuli 'iz garaže', bez velikih početnih resursa, a postali globalno relevantni.

Ključna razlika u odnosu na prošlost jest tehnologija. Nekada su za uspjeh bili nužni kapital, infrastruktura i pristup tržištu. Danas su često dovoljni znanje, ideja i pristup internetu. Informacijska tehnologija snažno je smanjila ulazne barijere i omogućila da autsajdera bude više nego ikad.

6. srpnja – Dan autsajdera

Ipak, realnost je takva da samo mali broj njih postaje globalni pobjednik. U startup svijetu to se naziva ‘jednorog’ – tvrtka vrijedna više od milijardu dolara. No većina neće doći do tog vrha. To ne znači da nisu uspjeli. Mnogi ostvaruju stabilne, profitabilne i značajne poslovne rezultate, što je često realniji i održiviji oblik uspjeha.

U tom smislu, možda je vrijeme da 6. srpnja, dan kada je rođen Sylvester Stallone, postane Dan autsajdera. Dan koji ne slavi samo pobjednike, nego i pokušaj, upornost i spremnost da se izađe u ring bez obzira na šanse.

Jer priča o Rockyju nije samo priča o pobjedi. To je priča o tome da šanse nisu uvijek jednake, ali da prilika ponekad dođe onima koji su spremni. U svijetu u kojem je sve više mogućnosti, pitanje više nije tko će pobijediti – nego tko će imati hrabrosti uopće pokušati.