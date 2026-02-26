Arena Hospitality: Hrvatska s iznadprosječnim rezultatima

Prihodi porasli na 144,5 milijuna eura, a dobit prije poreza skočila 108 posto zahvaljujući boljoj popunjenosti i višim cijenama

Hotelska grupacija Arena Hospitality Group u 2025. godini ostvarila je 144,5 milijuna eura ukupnih prihoda ili 1,5 posto više nego u 2024., a dobit prije oporezivanja porasla je 108 posto, na 18,1 milijun eura, podaci su iz godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća te grupacije.

Prihodi od smještaja u grupaciji povećali su se u 2025. u odnosu na 2024. za dva posto, na 120 milijuna eura zbog, kako navode iz te kompanije, povećanja razine popunjenosti na 51,6 posto, s 48,8 posto koliko je bila 2024., kao i povećanja prosječne cijene smještaja za 2,3 posto, na 115,4 eura.

Ostvarena je i 1,4 posto veća EBITDA, 35,5 milijuna eura, dok za neto dobit ističu da je dodatno poboljšana ranijim raskidom ugovora o zakupu hotela Park Plaza Wallstreet Berlin Mitte u Njemačkoj (četiri mjeseca prije planiranog isteka), čime je ostvareno dodatnih 2,4 milijuna eura dobiti kroz niže najamnine i smanjene troškove vraćanja prostora u prvobitno stanje.

- Sveukupno, naše poslovanje na razini portfelja bilo je nešto ispod inflacije EU, izuzev Hrvatske, gdje smo ostvarili iznadprosječne rezultate. Grupa nastavlja optimizirati svoju troškovnu bazu, a stanje novca i kratkoročnih depozita na kraju godine iznosilo je 25,7 milijuna eura - naglašava u izvješću predsjednik uprave grupacije Reuel (‘Reli’) Slonim.

Operativni troškovi rasli su s većom razinom aktivnosti, a najizraženiji negativni učinci inflacije odnosili su se na troškove hrane i pića, što se djelomično ublažilo smanjenjem troškova režija i nižim cijenama električne energije, pa je stoga i EBITDA značajno porasla, na 29,2 milijuna eura, a sa 25,4 milijuna eura u 2024.

Portfelj Arena Hospitality Group čini 28 objekata u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili pod upravljanjem, s oko 10 tisuća smještajnih jedinica u Hrvatskoj, Austriji i velikim gradovima Njemačke i CEE regije poput Beograda, Berlina, Budimpešte, Kölna, Nürnberga i Zagreba.