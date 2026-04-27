Biznis s hranom postao najveći pokretač Bosqarovih prihoda

Prihodi od 173,4 milijuna eura, operativna dobit od 16,2 milijuna eura te neto dobit od 3,7 milijuna eura najvažniji su naglasci iz poslovanja Bosqara u prvom tromjesečju. Kako stoji u konsolidiranom izvješću objavljenom u ponedjeljak na Zagrebačkoj burzi, kompanija je u prvom tromjesečju ostvarila rast prihoda na razini cijele Grupe od 37 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Kako se pojašnjava, rast od 37 posto u odnosu na isti period prethodne godine najvećim dijelom je rezultat poslovanja Mlinar Grupe koji je prihode uvećao sa 38,2 na 45 milijuna eura. Food vertikala generirala je 75 milijuna eura poslovnih prihoda u prva tri mjeseca te je prihodom postala najveća vertikala Bosqar Invest Grupe. BPTO vertikala s prihodima od 69 milijuna eura te rastom od 10 posto u odnosu na prošlu godinu nastavlja svoj trend povijesnog rasta. HR poslovna vertikala dosegla je prihode od 29 milijuna eura, što predstavlja pad od osam posto – navodi se u izvješću.

Grupa je odlučila promijeniti fokus HR vertikale na profitabilnije usluge HR poslovanja, čime je smanjen prihod, ali istovremeno povećana profitabilnost. Promatrajući period od četiri godine, prosječni godišnji rast prihoda na razini Bosqar Grupe iznosio je 50 posto. Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), kao i prilagođena EBITDA, rasle su 49 posto, odnosno 43 posto.

U posljednje četiri godine, prosječni godišnji rast prilagođene EBITDA-e iznosi 28 posto, navodi se u izvješću. Rast u odnosu na prethodnu godinu rezultat je uključivanja Mlinara u Food vertikalu te rasta EBITDA-e u BPTO i HR poslovnim vertikalama, kao i rasta Panvita Grupe. Što se tiče ostalih financijskih pokazatelja, imovina se povećala više od pet posto u odnosu na kraj prošle godine, što je rezultat transakcije s EBRD-om na Mlinar Grupi te stjecanja PLP-a.

Neto dug bilježi pad od tri posto, što je najvećim dijelom rezultat EBRD transakcije prema Mlinar Grupi u iznosu od 35 milijuna eura (od ukupno 80 milijuna eura) te sezonalnosti poslovanja u vertikalama. Neto dug trenutno iznosi 244 milijuna eura. Omjer neto duga i proforma prilagođene EBITDA-e smanjen je s 2,64 na 2,43.

Podsjetimo, početkom travnja Bosqar je objavio da je Fortenova grupa prihvatila njegovu obvezujuću ponudu za preuzimanje 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, najvećem hrvatskom proizvođaču mesa i mesnih prerađevina. Radi financiranja te akvizicije, ali i ostalih budućih prilika, Bosqar će na skupštini dioničara 11. svibnja odlučivati o prijedlogu dodatnog prikupljanja kapitala na burzi.