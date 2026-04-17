Poslovna povijest Hrvatske: zašto datumi osnivanja često varaju

Arhivi otkrivaju zaboravljene početke kompanija i pokazuju kako se poslovna tradicija često tumači fleksibilno, ovisno o interesima

Marcel Proust za izgubljenim je vremenom tragao s pomoću kolačića madlena, a Lider izgubljenu hrvatsku poslovnu prošlost traži, među ostalim, u novinskim arhivima. Tako je pronađen i izvještaj u Narodnim novinama od 16. travnja 1881. pod malim naslovom 'Telefon':

'Takav čudnovati telefonički aparat imadoh priliku vidjeti odmah s početka, a vrlo je jednostavno konstruiran, više kao igračka. Stvar mi se nije činila za praktički život, nu ovih dana dođoh slučajno u građevinski naš ured na Viećnici, gdje opazih takav stroj, koji me dašto veoma zanimao kako sam o njemu u novinama više puta čitao.

Taj telefon po žici spojen sa vodovodnom strojarnicom i kao što se telegrafički obći sa najdaljimi krajevi, tako se iz građevinskog ureda na Viećnici mogu kod vodovodnog zdenca za kolodvorom, svoja tri kilometra daljine, razgovarati jedan sa drugim, baš kao da sjede u istoj sobi. U prvi čas me je čudno presemitio glas dosta jasan, nu nekako otajanstven od čovjeka, koga nevidim i neslutim i koji mi odgovara kao sredstvom nepojmljive čarolije...'

Kad je, zapravo, rođen HT?

Tako je prije točno 145 godina počela telefonska era u Zagrebu i Hrvatskoj. Ujedno je to i ishodište Hrvatskog Telekoma, koji upravo ovog tjedna može slaviti 145. rođendan. Međutim, ta kompanija svoje ishodište smješta u 1999., kad je tadašnja tvrtka Hrvatska pošta i telekomunikacije razdvojena na poštanski dio (HP – Hrvatska pošta) i telekomunikacijski (Hrvatski Telekom).

No u Hrvatskoj se telefoniralo i prije 1999. i postojala je institucija koja je održavala mrežu. Najprije je to bilo Vrhovno hrvatsko-slavonsko upraviteljstvo pošta, pa od 1919. Hrvatska direkcija pošta, telegrafa i telefona, nakon II. svjetskog rata do 1990. PTT-promet te Hrvatska pošta i telekomunikacije do 1999. Današnja tvrtka tako – prema našem 'odbrojavanju' –​ nastavlja tradiciju začetu prije 145 godina.

Pitanje tradicije pojedinih tvrtki nije uvijek jednostavno brojenje godina u kalendaru. U ovoj publikaciji – u kojoj već šestu godinu zaredom tražimo najvažnije jubilarce – načelno se vodimo podacima iz tvrtke. Primjerice, PPS Galeković iz Mraclina, koji danas proizvodi parkete i podove, u Sudskom se registru vodi kao tvrtka osnovana 2019., što je točno. Međutim, ta se tvrtka razvila iz obrta za izradu namještaja, stolarije i kućišta za radioaparate koji radi još od 1956. Danas tom pravom obiteljskom tvrtkom upravlja već četvrta generacija.