Potvrđena smjena u NK Osijeku, nova čelnica Rajske

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

U Sudskom je registru potvrđeno da Valentina Koprivnjak više nije članica Uprave NOGOMETNOG KLUBA OSIJEK.

Kako piše Glas Slavonije, Koprivnjak je u NK Osijek provela 23 godine, a u tom je razdoblju obavljala razne operativne dužnosti. Bila je direktorica, voditeljica pravne službe, neko vrijeme predsjednica Uprave, a posljednjih nekoliko mjeseci bila je članica Uprave.

Provela je klub kroz predstečajnu nagodbu, pa onda i kroz privatizaciju koja je slijedila s ulaskom mađarskog kapitala, a odigrala je i važnu ulogu u sporovima koje je klub vodio tijekom izgradnje Opus Arene s tvrtkom Eurokamen.