Tvrtke i tržišta
Potvrđena smjena u NK Osijeku, nova čelnica Rajske
17. lipnja 2026.
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
U Sudskom je registru potvrđeno da Valentina Koprivnjak više nije članica Uprave NOGOMETNOG KLUBA OSIJEK.
Kako piše Glas Slavonije, Koprivnjak je u NK Osijek provela 23 godine, a u tom je razdoblju obavljala razne operativne dužnosti. Bila je direktorica, voditeljica pravne službe, neko vrijeme predsjednica Uprave, a posljednjih nekoliko mjeseci bila je članica Uprave.
Provela je klub kroz predstečajnu nagodbu, pa onda i kroz privatizaciju koja je slijedila s ulaskom mađarskog kapitala, a odigrala je i važnu ulogu u sporovima koje je klub vodio tijekom izgradnje Opus Arene s tvrtkom Eurokamen.
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