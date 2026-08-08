Volkswagen pred 50 tisuća novih otkaza i zatvaranjem tvornica

Obitelji Porsche i Piëch podržale su veliko restrukturiranje Volkswagena, no plan se suočava s otporom sindikata

Obitelji Porsche i Piëch, koje imaju ključan utjecaj na Volkswagen, pojačale su pritisak na upravu da ubrza veliko restrukturiranje njemačke automobilske grupacije. Plan izvršnog direktora Olivera Blumea mogao bi rezultirati ukidanjem još 50.000 radnih mjesta i zatvaranjem četiri tvornice u Njemačkoj, prenosi Reuters.

Volkswagen se nalazi na povijesnom raskrižju, poručio je Hans Dieter Poetsch, predsjednik nadzornog odbora Porschea SE, investicijskog društva obitelji Porsche i Piëch te najvećeg dioničara Volkswagena.

- Što se dulje odgađaju odluke, problemi će postajati sve veći - rekao je Poetsch, pozvavši sve dionike da preuzmu odgovornost za budućnost kompanije.

Volkswagen se posljednjih godina suočava s visokim troškovima, trgovinskim i carinskim pritiscima te sve snažnijom konkurencijom kineskih proizvođača. Blume stoga želi dodatno smanjiti troškove i višak proizvodnih kapaciteta. Prema njegovu planu, uz već provedena smanjenja broja zaposlenih, moglo bi biti ukinuto još 50 tisuća radnih mjesta, a četiri njemačke tvornice mogle bi biti zatvorene.

Plan, međutim, mora dobiti potporu predstavnika radnika i savezne pokrajine Donje Saske, koja drži 20 posto Volkswagena i ima blokirajuću manjinu. Prema izvorima Reutersa, obje su strane glasovale protiv Blumeova plana na sjednici nadzornog odbora u srpnju. Nova sjednica očekuje se početkom rujna.

Sukob s radnicima, podrška vlasnika

Sindikat IG Metall oštro se protivi zatvaranju tvornica i upozorava da se konkurentnost ne može vratiti samo rezanjem troškova. - Konkurentnost će doći iz privlačnih proizvoda, inovacija i jasne strategije usmjerene prema budućnosti - poručio je sindikat.

Porsche SE, međutim, jasno podržava Blumeov smjer. Njegov financijski direktor Johannes Lattwein poručio je da je cilj konkurentnost te da se u njezinu ostvarivanju 'svaka opcija mora razmotriti'.

Porsche SE, koji posjeduje 31,9 posto Volkswagena i 12,5 posto Porschea, u petak je objavio da mu je prilagođena polugodišnja dobit nakon oporezivanja pala 14,5 posto, na 949 milijuna eura. Uključujući umanjenja vrijednosti ulaganja u Volkswagen i Porsche, holding je u prvih šest mjeseci godine zabilježio neto gubitak od 2,2 milijarde eura, u odnosu na dobit od 338 milijuna eura godinu ranije.

Pred Volkswagenom su tako mjeseci teških pregovora između uprave, vlasnika, radnika i političkih predstavnika. Ishod bi mogao odrediti buduću strukturu jedne od najvećih europskih automobilskih grupacija.