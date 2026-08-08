Zašto hrvatska poljoprivreda ne stvara više vrijednosti

Premalo se ulaže u modernizaciju, navodnjavanje, nove tehnologije i prilagodbu klimatskim promjenama – upravo u ono što dugoročno određuje konkurentnost

Piše: Zvjezdana Blažić

Hrvatska poljoprivreda već godinama ne uspijeva napraviti iskorak u stvaranju veće vrijednosti. Rasprave se uglavnom vode oko afričke svinjske kuge, cijena pšenice ili novih potpora, a pravi problem ostaje isti – proizvodimo uglavnom sirovine, a premalo proizvoda više dodane vrijednosti.

Ovaj put ponovno je u fokusu afrička svinjska kuga, koja se na našem području pojavljuje od 2023. godine. No ni u vezi s njom nema jedinstvene slike. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava na gotovo potpunu propast svinjogojstva, a Ministarstvo poljoprivrede istodobno objavljuje podatke prema kojima je broj gospodarstava i svinja veći nego prije pojave bolesti.