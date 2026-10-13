Autoprijevoz Sinj pred stečajem: 43 autobusa na popisu vrijede nula

Tvrtka je sama predložila stečaj zbog 28.821 eura nepodmirenih obveza. Među popisanim autobusima ima i onih proizvedenih 1977.

Trgovački sud u Splitu za 25. studenoga zakazao je ročište o otvaranju stečaja nad Autoprijevozom – Sinj zbog nepodmirenih obveza prema vjerovnicima većima od 28.000 eura, a u priloženom popisu imovine navedeno je i 43 autobusa, među kojima ima i onih proizvedenih 1977. godine.

Prijedlog za otvaranje stečaja podnio je sâm dužnik početkom lipnja, navodeći kako je račun Autoprijevoza- Sinj u neprekidnoj blokadi dulje od 60 dana, čime je nastupila nesposobnost za plaćanje kao zakonska pretpostavka za otvaranje stečajnog postupka. U prijedlogu je istaknuto da tvrtka ima dospjele, a nepodmirene obveze prema vjerovnicima u ukupnom iznosu od 28.821,35 eura.

I Fina je 15. srpnja podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka navodeći da tvrtka ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu od 28.700,46 eura. Uz prijedlog za otvaranje stečajnog postupka Fina je dostavila godišnji financijski izvještaj za 2025. i podatke o vlasništvu vozila.

Na popisu vozila je, osim nekoliko teretnih i radnih automobila, čak 43 autobusa Autoprijevoza – Sinj s navedenim registracijskim oznakama i datumima odjave i navedenim vrijednostima od 0 (nula) eura.

Najstariji autobusi, prema podacima u popisu, proizvedeni su 1977., a riječ je o nekoliko autobusa srpskog proizvođača FAP (Fabrika automobila Priboj) tipa Sanos (kratica za samonoseću karoseriju).

I većina ostalih autobusa, uglavnom FAP-ova i Mercedesa, stariji su od četrdeset godina, a bili su stjecani ponajviše tijekom 90-ih. Uz većinu autobusa navodi se datum odjave krajem 90-ih ili od 2000. do 2010. godine.

Bulj često prozivao čelne ljude Prometa

Autoprijevoz – Sinj je, prema podacima iz sudskog registra, tvrtka kojoj je pretežita djelatnost povremeni cestovni prijevoz putnika, a osnivači su joj Promet d.o.o iz Makarske i Grad Sinj.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj često je govorio o privatizaciji Autoprijevoza-Sinj i čelne ljude Prometa, naročito člana uprave Matu Jujnovića, prozivao za neodržavanje autobusa, nesiguran prijevoz – naročito prijevoz školske djece, te za upravljanje sinjskim autobusnim kolodvorom.

S druge strane, Jujnović je tužio Bulja zbog povrede časti, ugleda i dostojanstva, o čemu je ročište održano sredinom rujna. Jujnović tvrdi da ga je Bulj svojim izjavama prikazao kao osobu povezanu s kriminalnim radnjama, ugrožavanjem sigurnosti djece i putnika, otuđenjem javnog dobra te pogodovanjem i povezanošću s državnim i županijskim institucijama.

Bulj je ostao pri svojim tvrdnjama. Jujnović je, uz prešutnu potporu i nečinjenje nadležnih institucija, od Vlade do Splitsko-dalmatinske županije, prisvojio ono što pripada Sinju i njegovim građanima, naš sinjski autobusni kolodvor, kaže Bulj.

Time je nanesena šteta javnom dobru, ali prije svega djeci i njihovim roditeljima. Godinama su se vozili u neodgovarajućim autobusima koji su kasnili, nisu dolazili, a neki su se čak i zapalili. Sve je to našim učenicima i njihovim obiteljima stvaralo goleme probleme, nesigurnost i stres, rekao je Bulj nakon ročišta.